Afghaner i Danmark: Familier frygter for livet

Efter Talibans seneste overtagelse af hovedstaden Kabul er familier skræmte ved tanken om, hvad fremtiden bringer dem.

Ekstra Bladet har talt med 36-årige Absar Khan, der har familie i Afghanistan. Han fortæller, at den nuværende situation er alvorlig, og at familier frygter for deres liv.

- Alle er bange. Selvom Taliban siger, at de ikke vil starte en krig, er selv folk fra min egen familie skræmte. Ingen ved, hvad der kommer til at ske i morgen.

- Mange familier består af enlige mødre og yngre børn. De har ingen mænd til at passe på dem. Derfor er de bange og frygter for deres og børnenes liv.

Familier frygter for deres liv efter Talibans fremmarch i Afghanistan.

Hjemmet eller lufthavnen

Absar Khan har også mange venner, der bor i Afghanistan.

De fortæller ham, at folk i øjeblikket enten bliver hjemme bag husets fire vægge eller drager mod lufthavnen, hvor man nærmest ikke kan komme til grundet den massive menneskemængde.

- Mange er ved at dø af skræk og tør simpelthen ikke at forlade deres hjem.

- Taliban ved godt, hvem der har arbejdet for Danmark og USA. Derfor er tidligere medarbejdere i livsfare. De tager til lufthavnen og vil hellere blive hængende på et fly ud af landet end at blive.

Der er altså tale om massevis af mennesker, der bliver hængende på diverse fly i Kabuls lufthavn. Dette har ifølge nyhedsbureauet AP kostet syv menneskeliv.