Afghanistan: Flere døde efter eksplosioner på skole

Tre eksplosioner har tirsdag ramt et gymnasium i den vestlige del af Kabul, Afghanistan.

Det skriver Reuters.

Et ukendt antal personer er dræbt i eksplosionerne, melder de afghanske myndigheder.

Ifølge Reuters tilhører mange af beboerne i området den etniske og religiøse minoritet kaldet Shia, som ofte er ofre for angreb begået af militære Sunni-grupper, herunder Islamisk Stat.

Den ledende sygeplejerske på et nærliggende hospital - som ønsker at være anonym - har udtalt, at mindst fire personer er dræbt i angrebet, og at 14 er såret.

Dette er dog ikke bekræftet af officielle kilder.

Der er i skrivende stund ingen, der har taget ansvar for angrebet.

Overtog magten

Den militante bevægelse Taliban overtog kontrollen over Afghanistan den 15. august.

Det skete, da gruppen indtog landets hovedstad, Kabul, i kølvandet på at have taget magten i en stribe provinsbyer på kort tid.

Her otte måneder senere kan der ikke just siges at være opstået fred i landet. Taliban har ligeledes indført en masse uhyggelige regler og forbud.

For eksempel indførte de i slutningen af marts forbud mod, at kvinder rejser uden en mandlig ledsager.

Derudover forbød Taliban udenlandske medier, mens parker blev delt op i såkaldte kønszoner, ligesom at de bebudede, at alle mænd ansat i staten fremover skal bære skæg - ellers bliver de fyret.