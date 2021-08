Afghanistans sundhedssystem tæt på kollaps

Verdensbanken og EU er blandt dem, der har trukket bistanden til Afghanistan, efter Taliban tog magten.

Nu er sundhedssystemet underbemandet og underfinansieret.

Det skriver Al Jazeera.

- En af de største risici for sundhedssystemet her er, at det er ved at kollapse, siger Filipe Ribeiro, der er repræsentant for Læger Uden Grænser i Afghanistan.

- Sundhedssystemet i Afghanistan har i flere år været underbemandet, underfinansieret og uden tilstrækkeligt udstyr, og det ser ud til at fortsætte, siger han.

Løber tør for forsyninger

Både Læger Uden Grænser og Røde Kors fortæller, at deres arbejde i nærområderne er stort set upåvirket, men de ser en større efterspørgsel, da andre faciliteter ikke er i stand til at fungere.

Necephor Mgendhi, der er leder af Røde Kors i Afghanistan, siger, at næsten alle humanitære organisationer ikke kan betale deres leverandører og personale, da de afghanske banker er lukket.

Det betyder samlet set, at medicinske forsyninger skal genforsynes langt hurtigere.

- Forsyninger, der skulle holde i tre måneder, kan ikke holde så længe, siger Mgendhi.

Hjælpen er på vej

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sagde mandag, at der i nordlige afghanske by Mazar-i-Sharif er landet et fly med 12,5 ton medicin og forsyninger.

Det er den første levering, siden Taliban tog kontrol over landet.

Flyet, der fløj ud af Dubai, kommer til at levere forsyninger til 40 sundhedsklinikker i 29 forskellige provinser rundt i landet.