Afghanistans Taliban-leder viser sig for anden gang på seks år

Afghanistans øverste leder har ved en sjælden offentlig fremtræden hyldet frihed og sikkerhed i et Afghanistan under Talibans ledelse.

Det skete i en tale i forbindelse med den religiøse højtid Eid ul-Fitr ved afslutningen på fastemåneden ramadan.

Den sjældent sete talibanleder Haibatullah Akhundzada viste sig offentligt for kun anden gang på seks år.

Han hyldede i sin tale sikkerheden i landet - på et tidspunkt, hvor en række bombeangreb har rystet flere afghanske storbyer.

- Tillykke med sejr, frihed og succes, sagde han til tusindvis af bedende i Eidgah-moskéen i Kandahar. Byen er Talibans egentlige magtcentrum.

Antallet af bombeangreb er faldet, siden Taliban overtog magten i august sidste år. Men i de seneste to uger er snesevis af civile blevet dræbt af selvmordsbomber.

Islamisk Stat (IS) har taget skylden for flere af angrebene, som har været rettet mod mindretal - blandt andre shiamuslimer og sufimuslimer.

Et bombeangreb i Kabul op til weekenden under fredagsbønnen kostede mindst ti mennesker livet.

Islamisk Stat tog søndag skylden for et bombeeksplosion i en bus i Kabul. En kvinde blev dræbt ved det angreb.

Taliban hævder, at bevægelsens styrker har besejret IS. Analytikere siger dog, at jihadistiske grupper stadig udgør en stor udfordring for Taliban.

Et andet dødeligt angreb under ramadanen skete i Kunduz, hvor en bombe eksploderede i en moské fyldt med sufimuslimer.

Mindst 36 blev dræbt og snesevis af andre blev såret. Ingen gruppe har påtaget sig skylden for dette angreb.

To bombeeksplosioner på en drengeskole i Kabul i midten af april kostede op mod en snes skolebørn livet ifølge dpa.

Angrebet skete i et område, hvor der overvejende bor medlemmer af det hazara-shiamuslimske flertal.