Afslørende billede: Den er god nok

Den er med al sandsynlighed god nok. Wagner-bossen Jevgenij Prigozjin lader til at være i live og i bedste velgående.

Torsdag kunne flere medier berette, hvordan lederen af Wagner var blevet set på Trezzini Palace-hotellet i Sankt Petersborg, efter at billeder af ham begyndte at florere på internettet kort efter topmødet mellem Rusland og Afrika.

Fredag kunne mediet BBC så berette, at billederne med al sandsynlighed er ægte efter blandt andet at have gennemgået dem med ansigtsgenkendelsesoftware, der gav et match på 99 procent.

Derudover har det ikke været muligt for mediet at finde andre lignende billeder på internettet, hvilket indikerer, at de er taget for nylig.

Mødtes med afrikanske topfolk

På et af billederne, der angiveligt er de første observationer af Prigozjin i Sankt Petersborg siden den dramatiske march mod Kreml 23.-24. juni, ses den tidligere Wagner-boss give hånd til den afrikanske topdiplomat ved navn Freddy Mapouka, der er protokolchef for Den Centralafrikanske Republiks præsident, Faustin-Archange Touadéra.

Ifølge BBC skulle interiøret i baggrunden af billedet af de to mænd matche indretningen af Trezzini Palace-hotellet i Sankt Petersborg, som ifølge russiske medier ejes af Prigozjin selv.

På et andet billede ses Wagner-chefen også sammen med en anden mand, der angiveligt skal være direktør for det afrikanske medie Afrique Média. Mediet er baseret i landet Cameroun og er kendt for at have et partnerskab med det russiske statslige tv-netværk

En vigtig allieret

Ifølge seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel Hansen indikerer billederne, at Rusland fortsat vil forsøge at være en aktiv spiller i Afrika, militært såvel som handelspartner.

- Wagner har tidligere ageret som Ruslands forlængede arm i Afrika. Kontinentet spiller en ekstremt vigtigt rolle for Rusland på flere punkter og gør det endnu mere nu. Det giver dem adgang til ressourcer og handel og bruges som politisk støtte, når der er afstemning i FN.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har blandt andet tidligere meldt ud, at Rusland er villig til at erstatte eksporten af korn til Afrika for Ukraine, der lige nu er blokeret for at eksportere korn.

Ifølge Rusland deltager 49 afrikanske lande. I alt er 17 statsledere og 4 regeringsledere fra Afrika med til topmødet.

Topmødet i Sankt Petersborg er det andet af sin slags.

Det første fandt sted i 2019 i Sotji i det sydlige Rusland. Dengang deltog 54 afrikanske lande, og der blev underskrevet adskillige aftaler.