Afslører billederne Putins løgn?

Vladimir Putin og Rusland påstod, at de have dræbt 600 ukrainere i et missilangreb. Men billeder og meldinger fra stedet tyder på, at det hele er en løgn

- Som resultat af et massivt raketangreb mod de ukrainske enheders midlertidige baser blev over 600 ukrainske soldater dræbt.

Sådan lød den opsigtsvækkende melding fra Rusland søndag eftermiddag, hvor de beskrev raketangrebet imod sovesale på to baser i byen Kramatorsk.

Men nu tyder meget på, at der er tale om en falsk fortælling. En løgn slet og ret.

Flere billeder fra det ramte sted viser, hvordan en bygning i byen ganske rigtigt er helt smadret, men der er bare et problem. Der er ingen lig, blod eller andre tegn på, at en massakre skulle være fundet sted.

Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Normal dag

I kølvandet på angrebet har Reuters og flere andre medier også besøgt Kramatorsk, hvor fortællingen er den samme. Der er ingen lig.

Annonce:

- Der var en eksplosion, og så igen en anden eksplosion. Vinduerne rystede, men der er ikke meget andet at fortælle. Det var en normal dag, fortæller den 41-årige Kramatorsk-indbygger Mykhailo.

Samme besked kommer fra byens borgmester, Oleksandr Honcharenko, der oplyser, at to uddannelsesinstitutioner, otte boligkomplekser og en række garager blev beskadiget, men der var ingen dræbte.

Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Slås om sandheden

Også fra øverste sted i Ukraine har de pure afvist, at 600 skulle have mistet livet.

- Den oplysning er lige så sand som oplysningen om, at de har ødelagt alle vores Himars-raketter, siger Serhiy Tjerevaty, talsmand for Ukraines hær i den østlige del af landet, ifølge nyhedsbureauet AFP til netmediet Suspilne.

Pavlo Kyrylenko, som er den ukrainske leder af den regionale administration i Donetsk, bekræfter dog, at Rusland har rettet syv raketangreb mod Kramatorsk, ligesom han understreger, at ingen er blevet dræbt.

De har ødelagt 'en læreanstalt, et industrianlæg og et garageanlæg', siger han til AFP.

Annonce:

Den melding står i skærende kontrast til russernes påstand om, at russerne skulle have dræbt hundredvis, og at det skulle være gengældelse for et dødeligt ukrainsk angreb mod russiske soldater for en uge siden.