Afsløring: Dansk teknologi bidrager til Putins oprustning

Danmark er gang på gang de seneste år blevet advaret om Ruslands militære oprustning i Arktis.

Og nu har fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) meldt ud, at Arktis og Rigsfællesskabets interesser i området skal have topprioritet i de kommende forsvarsforhandlinger.

Ekstra Bladet kan nu i samarbejde med Danwatch afsløre, at de to danske industrigiganter Danfoss og Rockwool siden 2015 har bidraget til den selvsamme russiske oprustning i Arktis, som bekymrer eksperter og politikere.

Mindst seks skibe fra Ruslands Nordlige Flåde, der dækker Arktis, har nemlig dansk udstyr om bord. Det viser en gennemgang af russiske udbudsdatabaser og omfattende research i russiske medier.

Rusland og Danmarks territorielle besiddelser grænser op til hinanden i Arktis. Foto: Forsvarets Efterretningstjeneste

Skibene kan både kortlægge kommunikationskabler på havbunden, bane vej for ubåde og til egentlig spionage, lyder det fra militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

Et af dem er isbryderen ‘Ilya Muromets’, der også kan fungere som bevæbnet patruljeskib.

Danwatch og Ekstra Bladet er i besiddelse af en kontrakt, der viser, at en af Rockwools faste distributører har leveret isoleringsplader, måtter og akustisk film svarende til 9.317 kvadratmeter, der specifikt skulle bruges på den 85 meter lange isbryder.

Satellitbilleder viser isbryderen Ilya Muromets på Northern Fleets base i Murmansk i det nordlige Rusland. Foto: Maxar Technologies / Google Earth

Samtidig har Danfoss’ tidligere russiske datterselskab AO Ridan ifølge dokumenter på selskabets hjemmeside leveret varmevekslere til den centrale køling af ‘Ilya Muromets’ fremdrifts-udstyr. Varmevekslerne er produceret i Rusland, men med dele der kommer fra Danmark.

Vigtig funktion

‘Ilya Muromets’ har ifølge det russiske forsvarsministerium allerede deltaget i adskillige ekspeditioner og missioner, blandt andet med at skabe vej gennem isen til den atomdrevne missil-ubåd ‘Yuri Dolgoruky’ i Hvidehavet.

Ifølge militæranalytiker Anders Puck Nielsen har Ilya Muromets en vigtig funktion i Putins arktiske flåde. Foto: Yandex.ru

Og ifølge militæranalytiker med speciale i maritime operationer Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet, så har ‘Ilya Muromets’ - der er den første russiske militære isbryder, der er produceret i 40 år - en vigtig funktion i den Nordlige Flåde.

- Rusland har brug for isbrydere, når de opererer deroppe. De er jo en kæmpe arktisk nation, så det handler om at kunne skabe bevægelighed for deres flåde og have evnen til at kunne flytte sine skibe ud af baserne og sejle dem mellem Stillehavet og Atlanterhavet, siger han.

Anders Puck Nielsen fremhæver også vigtigheden af et af de andre skibe i den Nordlige Flåde med danske dele om bord. Det drejer sig om det hydrografiske skib ‘Nikolai Skosyrev’, hvis primære opgave er at undersøge og kortlægge havbunden.

I stand til spionage

Ifølge en kontrakt fra den offentlige russiske udbudsdatabase har Danfoss’ russiske datterselskab, som virksomheden solgte fra i 2022 på grund af Ruslands invasion af Ukraine, i 2017 leveret industrielle varmevekslere til skibets centrale kølesystem.

‘Nikolai Skosyrev’ har ifølge det russiske forsvarsministerium allerede deltaget i flere store ekspeditioner i blandt andet Barentshavet nord for Norge – og ifølge Anders Puck Nielsen kan man langt fra udelukke, at skibet også har været anvendt til spionage.

- Sådan et skib er designet til at kortlægge havbunden, så det kan jo handle om at opdatere søkort for nye områder i Arktis. Men det er uden tvivl også i stand til egentlig spionage – for eksempel at kortlægge hvor kommunikationskablerne ligger på havbunden og den slags. Det er en meget oplagt opgave at bruge sådan nogle skibe til, siger han.

'Nikolai Skosyrev' er i stand til at kortlægge havbunden - deriblandt kommunikationskabler. Foto: Yandex.ru

Da Danwatch sidste år konfronterede Danfoss med leveringer til den russiske flåde lød forklaringen om ‘Nikolai Skosyrev’, blandt andet:

'Kun to skibe med vores varmevekslere er færdigbyggede. Det ene er et redningsfartøj (...) Det andet er et hydrograf fartøj til kortlægning af havbunden.'

Danwatch og Ekstra Bladet har igen spurgt Danfoss om, hvordan selskabets produkter er havnet på skibe i den Nordlige Flåde. I et svar gentager kommunikationschef Kasper Elbjørn, at Danfoss kun har kendskab til, at fartøjet til brandslukning og et hydrografisk fartøj er færdigbygget.

'Jeg kan ikke hjælpe yderligere, da vi ikke længere har kontakt med vores tidligere russiske kolleger,' skriver Kasper Elbjørn.

Afsløret af billeder

Udover isbryderen og det hydrografiske fartøj afslører billeder fra skibsværftet Vympel, at fire bevæbnede anti-sabotage-skibe i den Nordlige Flåde har et dansk islæt – Danwatch og Ekstra Bladet har nemlig tidligere dokumenteret, at de fire skibe er isoleret med Rockwool-produkter under konstruktionen på skibsværftet Vympel.

Et af de fire 'Rook'-antisabotageskibe, som Ekstra Bladet og Danwatch tidligere har beskrevet er isoleret med Rockwool. PR-foto: Vympel Shipyard

Billeder fra Vympel Shipyard viser, at fabrikken flød med Rockwool under konstruktionen af de fire antisabotageskibe. Foto: Vympel Shipyard

Satellitbilleder og artikler fra Ruslands forsvarsministerium viser, at skibene i dag har base i Gadzhijevo, som er hovedbasen for den Nordlige Flådes ubådsbase, hvor flere atomubåde også holder til.

Rockwool: Normal praksis

Danwatch og Ekstra Bladet har stillet en række konkrete spørgsmål til Rockwool om leverancer til skibe i den Nordlige Flåde, men i et mailsvar skriver kommunikationschef Michael Zarin:

Satellitbilleder, der viser et af antisabotage-skibene på Northern Fleets base i Murmansk. Enheden opererer nær dansk farvand i Arktis. Foto: Maxar Technologies / Google Earth

'Frem til februar 2022 har det været normal praksis for både danske og europæiske virksomheder at være til stede i Rusland. Der er derfor ikke noget specielt ved, at både Rockwool og andre danske og udenlandske selskaber har drevet virksomhed der i perioden mellem Ruslands annektering af Krim-halvøen og deres invasion af Ukraine. Via distributører er vores produkter bredt tilgængelige på det russiske marked, hvilket også er tilfældet på mange andre markeder. Hverken Rockwool A/S eller vores russiske datterselskaber sælger direkte til russiske slutbrugere eller har et kundeforhold med det russiske militær.'

Både Danfoss og Rockwool er blevet undersøgt af Erhvervsstyrelsen for mulige brud på sanktioner, men i begge tilfælde har myndighederne ikke fundet anledning til at sende sagen videre til politiet.

I Danfoss’ tilfælde vurderede Erhvervsstyrelsen, at der kunne være brud på de såkaldte catch-all-regler, der kan give op til to års fængsel. Danfoss slap dog for straf, fordi hovedkontoret i Danmark fastholdt, at man ikke havde kendskab til, hvem det russiske datterselskabs kunder var.