Afsløring: Danske Kristian fængslet som IS-kriger i Syrien

I seks år har danske ’Kristian’ fra Aarhus boet i Syrien. Over fem af dem tilbragte han i det islamiske kalifat, indtil han blev fanget i IS’ sidste højborg, byen Baghouz. Helt eksklusivt har Ekstra Bladet mødt den 28-årige danske mand i et fængsel i Syrien

HASAKAH-PROVINSEN (Nordøstsyrien): I ni måneder har en etnisk dansk mand siddet fængslet hos de kurdiske sikkerhedsstyrker i det nordøstlige Syrien under anklage for - som en af de over 150 danskere, der de seneste år er udvandret fra Danmark - at tilslutte sig Islamisk Stat.

Her sidder han fængslet blandt tusinder af fanger fra hele verden, efter han i slutningen af februar blev anholdt i Deir ez-Zor-ørkenen. Ifølge danskeren overgav han sig selv fra Islamisk Stats sidste højborg i Baghouz i takt med, at de sidste sølle kvadratkilometer af kalifatet blev nedkæmpet og få uger senere i marts i år blev erklæret elimineret.

Helt eksklusivt har Ekstra Bladet som det eneste danske medie mødt den 28-årige dansker i fængslet. Her traf vi en høj, rødblond og blåøjet mand i en orange fangedragt, der med jysk accent fortæller, at han i september 2013 forlod sit liv som håndværker i Aarhus for at sætte sig på et fly til Tyrkiet. Herfra blev han smuglet videre ind i Syrien.

Danske Kristian fra fængslet: Mit liv i kalifatet

Vi fandt 'Kristian' i et fængsel i det nordlige Syrien. Her sidder han som krigsfange. Der skal tages et særligt hensyn til krigsfanger, og derfor har vi valgt at sløre hans billede og give ham et dæknavn. Foto: Thea Pedersen

Først ind – sidst ud

I kalifatet boede den 28-årige i adskillige centrale IS-byer kendt for også at være hjemsted for andre danske fremmedkrigere som Manbij, de facto-hovedstaden, Raqqa, og den sidste højborg, Baghouz. Her benyttede danskeren ifølge Ekstra Bladets kilder sig af flere forskellige arabiske navne, men bag dem gemmer sig et helt almindeligt dansk navn, da han er født og opvokset i en pæredansk familie i Aarhus.

I kalifatet stiftede han ikke kun sin egen forretning, men også sin egen familie, da han blev gift med en ung syrisk pige, som han i dag har en søn med, men blev skilt fra ved anholdelsen.

’Kristian’ skriver sig dermed ind i den danske IS-historie som en del af første bølge af danske fremmedkrigere, der forlod Danmark. Men usædvanligt også som en, der om end nødtvungent forlod kalifatet blandt de allersidste.

Han er dermed den første og muligvis den eneste etnisk danske anklagede IS-kriger, der har overlevet tiden i kalifatet.

SÅDAN FANDT VI HAM Ekstra Bladet har i over halvandet år været bekendt med den danske Kristian og ledt efter ham i Syrien. Adskillige danske fremmedkrigere er blevet dræbt i Syrien og Irak. Men da kampene mod kalifatets sidste højborg i Baghouz rasede i februar og marts, faldt Ekstra Bladet imidlertid over et foto, der viser den unge dansker i ørkenen, efter han blev taget til fange. Det bekræftede, at han ikke var død i Islamisk Stat. I Syrien ventede vi en uge på at få adgang til den 28-årige dansker begrundet i argumenter om, at myndighederne ikke vidste, hvor han var, fordi tusinder af fanger er flyttet rundt efter Tyrkiets invasion, til at det skyldtes efterforskningsmæssige skridt, der forhalede situationen. Vi blev da i første omgang også henvist til ét fængsel, men da vi dukkede op, var danskeren alligevel ikke en del af de indsatte. Det reelle møde fandt sted i et fængsel i Hassakah-provinsen og specifikt i et nøgent lokale på fængslets hospitals-afsnit, hvor vi blandt andet blev tilbudt masker til munden pga. lugten og formentligt risikoen for sygdomme. Før interviewet, der forløb i halvanden time, fik vi af fængselsmyndighederne flere instrukser: Vi måtte ikke afsløre fængslet lokalitet. Vi måtte ikke filme vagterne. Af frygt for oprør i fængslet måtte vi heller ikke fortælle fangerne, at den tidligere selvudråbte kalif Abu-Bakr al-Baghdadi er blevet dræbt eller nævne, at Tyrkiet har indledt en offensiv i det nordlige Østsyrien. Under interviewet bad Kristian Ekstra Bladet om at overdrage en besked til hans familie og ikke mindst den danske stat – sidstnævnte om at få hjælp til at komme ud af fængslet. Vis mere Luk

Såret men ikke kæmpet

Over for Ekstra Bladet hævder danskeren i tråd med andre IS-anklagede fængslede kvinder og mænd, at han aldrig tog til Syrien for at kæmpe, men for at hjælpe ’sine søstre og brødre’ i krigen mod Bashar al-Assads regime. Han nægter også at have deltaget i væbnet kamp for IS. Alligevel blev han kort efter sin ankomst alvorligt såret.

- Jeg blev ramt i et luftangreb og kunne ikke kæmpe. Hvordan kan jeg kæmpe, når jeg dårligt kan gå op ad trapper? hævder han igennem det halvanden time lange interview i fængslet, hvor han sidder med stift ben og viser flere ar på sine ben, hvoraf det ene stod til at blive amputeret.

’Bring os hjem’

I interviewet gør ’Kristian’ det ydermere klart, at han anser Danmark som dobbeltmoralsk, idet Danmark har ’kastet sine traditionelle værdier i skraldespanden’. Derfor tøver han også med at kalde sig dansker. Alligevel retter han via Ekstra Bladet en appel til Danmark for at få hjælp til at komme ud af fængslet i Syrien:

- Sig til den danske stat, at de skal finde en løsning for os. Det duer ikke, at vi er her. Overhovedet ikke, siger han og stiller det spørgsmål, som rammer ned i den aktuelle debat om fremmedkrigernes fremtid:

- Hvor vil de smide os hen, hvis de ikke vil tage os til Danmark?

Ekstra Bladet har været i kontakt med 'Kristians' familie, der ikke ønsker at medvirke til denne artikel.

Ekstra Bladet har valgt at sløre den anklagede IS-krigers identitet, da krigsfanger skal udvises særlige hensyn.

