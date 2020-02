Afviser kæmpe krydstogtsskib i coronavirus-frygt

MS Westerdams 2,257 passagerer frygter for at løbe tør for mad, mens de venter på at komme i havn

Et krydstogtsskib med over 2.000 passagerer ombord nægtes adgang til fire landes havne.

Det skriver The Guardian.

Thailand, Japan, Taiwan og Filipinerne har angiveligt alle afvist skibet af frygt for, at der kan være coronavirus-smittede ombord.

På skibet går der meldinger om, at rationerne er ved at være få, efter Thailand som det fjerde land nu har afvist at modtage MS Westerdam i deres havne.

I forvejen havde Japan, Taiwan og Filippinerne afvist at tage imod, til trods for at der onsdag ikke er bekræftet nogen smittede ombord.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Imens de venter på havn, må passagererne ombord på WS Westerdam vente pænt. Foto: Maria Angus/Ritzau Scanpix

- Passagererne har det fint, men er også opsatte på at situationen bliver løst, fortæller passageren Stephen Hansen til The Guardian.

Han stod på skibet 16. januar med henblik på at stige af i Yokohoma i Japan, som var den oprindelige endestation.

Skibet stoppede ved Hong Kong for mere end to uger siden, som er inkubationstiden for coronavirussen.

Fakta om coronavirus Den coronavirus, som i øjeblikket primært er i udbrud i Kina, hedder 2019-nCoV. Den kan både forårsage mild forkølelse, men kan også give alvorlige infektioner i luftvejene. Det første tilfælde blev fundet i Wuhan i den kinesiske provins Hubei i december 2019. Siden har virussen spredt sig, og de seneste tal viser, at over 43.000 er smittet på verdensplan. Kun omkring 500 smittede befinder sig uden for Kinas fastland. Lidt over 1.000 mennesker er døde som følge af virussen. Indtil videre er kun to døde uden for Kinas fastland. Kinas regering valgte på grund af frygt for spredning af coronavirus at forlænge ferien i forbindelse med det kinesiske nytår. Således har fabrikker og virksomheder over hele Kina været lukket siden 25. januar og er først så småt ved at åbne igen. Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for smittespredning i Danmark er lille. Kilder: Sundhedsstyrelsen, Johns Hopkins University, Ritzau Vis mere Luk

Mandag fik passagerer og besætning at vide, at de kunne sætte i land torsdag, men onsdag har Thailands sundhedsminister, Anutin Charnvirakul, skrevet på Facebook, at han har bedt om at få afvist denne anmodning.

Det sker, mens et andet krydstogtskib, Diamond Princess, er i karantæne i Yokohoma, da man netop har fundet bekræftede tilfælde af smittede med coronavirus.

På det skib er 174 meldt smittede indtil videre.

Passagerer fanget på krydstogt mens flere bliver smittet

Forskere frygter farlig mutation: Kan gøre coronavirussen super-smitsom

Se også: PostNord stopper for pakker til Kina

Har smittet 11 med coronavirus - nu står han frem