Afviser kræftrygter

En ny rapport fra det russiske gravermedie Proekt påstår, at Putin er syg af kræft. Kreml afviser

En rapport fra det russiske medie Proekt har vakt stor opsigt om helbredet hos Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Mediet puster nyt liv i rygterne om, at den 69-årige præsident angiveligt skulle være syg af kræft, og skriver at en kræftlæge skulle have besøgt Putin 35 gange på hans resort i den russiske kurby Sochi ved Sortehavet.

I Kreml afviser man rygterne.

Det skriver flere internationale medier heriblandt britiske The Telegraph og norske Dagbladet.

'Fiktion og løgne'

Som svar på rygterne har Dmitrij Peskov, som er Putins nærmeste talsperson, afvist sagen.

Det gjorde han ifølge den tidligere chefredaktør på den russiske radiokanal Moskvas Ekko, Alexej Venediktov.

- Forstår jeg det rigtigt, at Vladimir Putin ikke har kræft?

- Rigtigt, svarede præsidentens talsmand.

Dmitrij Peskov skulle også have beskrevet kræftpåstanden som 'fiktion og løgne'.

Ifølge flere medier beretter rapporten om, at det er lægen Jevginij Selivanov, som er specialst i skjoldbruskkirtelkræft, der angiveligt har besøgt Putin de mange gange.

Ligeledes skulle der også være andre læger, som ifølge rapporten skulle have rejst med Putin på ture, hvoraf én af dem var en hjernekirurg.