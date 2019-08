Aktiemarked takker Kina

Det toneangivende amerikanske Dow Jones-indeks takker nu Kina for meddelelsen om, at landet ikke for nuværende ønsker at eskalere krigen med USA.

Torsdag er markedet steget et procent point.

Ifølge Washington Post har Gao Feng, talsmand for det kinesiske handelsministeriet, torsdag sagt:

- Kina har rigeligt med midler til gengældelse, men vi mener, at det spørgsmål, der skal diskuteres nu, handler om at fjerne de 550 milliarder nye takster for at hindre eskalering af handelskrigen. Kina har indgivet opfordringer til den amerikanske side om dette.

- Det vigtigste er at skabe de nødvendige betingelser for at fortsætte forhandlingerne.

Gennem den seneste tid har Kina og USA bekæmpet hinanden med told på hinandens varer. Adskillige gange har markederne blødt for krigen.

Men allerede i starten af ugen kom Trump med en nyhed om Kina:

- Der har fundet en række telefonsamtaler sted på højeste plan, andet har jeg ikke at sige. Kina vil lave en aftale. Jeg er overbevist om, at Kina er klar til at lave en aftale, sagde Donald Trump, amerikansk præsident, på et pressemøde.

