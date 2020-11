Al-Qaeda-leder dræbt i Iran

Den næstkommanderende leder i terrororganisationen Al-Qaeda skulle være blevet skudt af to israelske agenter på motorcykel. Nedskydning er formentligt sket i den iranske metropol Teheran, og de to agenter har angiveligt handlet på USA's foranledning.

Drabet skulle være sket 7. august i år - 22 år efter de voldsomme bombeangreb på to amerikanske ambassader i Afrika 7. august 1998, som Al-Qaeda-lederen angiveligt var en af bagmændene bag.

Det skriver det amerikanske medie The New York Times, som har talt med flere kilder, der bekræfter drabet.

Men selvom om nedskydningen på åben gade skulle være sket allerede i august, har hverken Iran, USA, Israel eller Al-Qaeda bekræftet drabet offentligt.

Det er endnu uklart, hvorfor ingen af førnævnte har bekræftet Abu Muhammad al-Masris død.

Bagmand bag blodigt bombeangreb

Abu Muhammad al-Masri var ifølge anklager en af bagmændene bag to dødelige bombeangreb på amerikanske ambassader i Afrika i 1998.

Angrebene på de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania dræbte 224 mennesker og sårede hundredvis.

En amerikansk soldat står vagt foran Den Amerikanske Ambassade i Tanzania dagen efter det dødelige bombeangreb i 1998. Arkivfoto: Amr Nabil/Ritzau Scanpix

Den næstkommanderende Al-Qaeda-leder har i årevis floreret på FBI's liste over mest eftersøgte terrorister, og gør det stadig.

Ifølge The New York Times udloddede FBI i den forbindelse en dusør på 10 millioner dollars - svarende til cirka 63 millioner danske kroner - for information, der kunne lede til hans tilfangetagelse.

Abu Muhammad al-Masris datter, Miriam, blev angiveligt også skudt og dræbt ved samme episode i Teheran.