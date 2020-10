Al-Queda-leder dræbt

Abu Muhsin al-Masri er død. Al-Quida lederen, der er på FBI's 'most wanted'-liste er blevet dræbt af afghanske styrker i Kabul. Det oplyser Afghanistans 'National Directorate og Security (NDS) på Twitter lørdag aften.

I USA er al-Queda lederen sigtet for at have skaffet materiale og ressourcer til en udenlandsk terrororganisation og for at have planlagt drab på amerikanere.

Al-Masri, der menes at være næstkommanderende i al-Queda, blev dræbt i en specialoperation i Ghazni-området, lyder meldingen fra NDS.