Al-Shabaab angriber hotel

Bevæbnede mænd fra den islamistiske militante gruppe al-Shabaab har tirsdag angrebet et hotel i Somalias hovedstad, Mogadishu, hvor kampe er i gang. Det angrebne hotel ligger tæt på præsidentens residens.

- Vi troede først, at det var politifolk, men så begyndte de at kaste granater og skyde mod os, da de kom nærmere. Det kom til skudvekslinger ved porten ind til hotellet, siger en politimand ved navn Ahmed.

Abdi-Aziz Abu Mus'ab, som al Shabaabs militære talsmand, bekræfter, at den islamistiske grupper står bag angrebet. Han siger, at gruppens folk er inde på hotellets område.

Hotellet er populært blandt embedsmænd og politikere.

- Man kan høre skudvekslinger og granateksplosioner. Jeg kan ikke bekræfte det, men SYL-hotellet synes at være udsat for et terrorangreb, siger en sikkerhedskilde, Abdirahman Adan.

Adskillige vidner siger til AFP, at de har hørt skudsalver fra automatiske våben.

Somalia, som ligger på Afrikas Horn, har været splittet af konflikter og kaos siden 1991, da krigsherrer fra forskellige klaner styrtede en diktator.

Al-Shabaab, der har forbindelse til terrornetværket al-Qaeda, kæmper for at vælte Somalias regering, som har støtte i Vesten.

Engang kontrollerede gruppen store dele af landet. Den blev tvunget ud af Mogadishu i 2011 og har siden mistet mere terræn og flere bastioner. Men gruppen foretager regelmæssigt blodige angreb i Somalia og i nabolandet Kenya, som har tropper i Somalia.

Gruppen, der menes at bestå af et sted mellem 5000 og 9000 mand, anses for at være en af de mest brutale og nådesløse islamistiske grupper i Afrika.

I 2013 angreb medlemmer af al-Shabaab et indkøbscenter i Nairobi, hvor de barrikaderede sig i 80 timer sammen med adskillige gidsler. 67 personer blev dræbt. To år efter udførte de et angreb i Kenya, hvor næsten 150 mennesker ved et universitet blev skudt og dræbt.

/ritzau/Reuters