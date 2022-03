Alarmklokker i Polen: Flygtninge bor på togstationer

Situationen er kritisk i Polen.

Godt og vel 2,6 millioner mennesker er flygtet fra Ukraine som følge af den russiske invasion, og tæt på 1,6 millioner indbyggere har krydset landegrænsen til Polen.

Nabolandet har allerede taget imod tusindvis af ukrainske flygtninge, men torsdag meddelte de polske myndigheder, at de ikke var i stand til at modtage flere mennesker fra Ukraine.

Sidenhen er det dog fortsat strømmet med flygtninge til Polen, men myndighederne kan ikke finde husly til de mange ukrainere.

Derfor er de nødsaget til at bo på togstationer i de polske storbyer Warszawa og Krakow.

Her ses ukrainske flygtninge, der bor på en togstation i Krakow. Foto: Jakub Porzycki/Ritzau Scanpix

300.000 flygtninge

I den polske hovedstad, Warszawa, siger byens borgmester,Rafał Trzaskowski, at 300.000 flygtninge er kommet til storbyen siden starten af den russiske invasion 24. februar.

- Vores by (Warszawa, red.) forbliver hoveddestinationen for ukrainske flygtninge, skriver borgmesteren på Twitter.

Ligeledes beretter Trzaskowski, at situationen bliver værre som dagene går, og Warszawa vil gøre alt for at hjælpe de mange flygtninge.

Men den polske hovedstad og Krakow er i knæ, for de kan ikke længere huse flere flygtninge.

