Aleksej Navalnyj er angiveligt forsvundet

Den 46-årige russiske politiske aktivist Aleksej Navalnyj er angiveligt forvundet fra fangelejren ved navn IK-2 i Rusland, som han befandt sig i.

Det skriver Navalnyjs talsperson på Twitter.

Oplysningerne er endnu ikke bekræftet via officielle kanaler.

Aleksej Navalnyj er en af Vladimir Putins største kritikere, og i marts blev han dømt ni års fængsel for bedrageri og foragt for retten.

Nedenstående tweet er fra Navalnyjs talsperson, som oversat til dansk lyder:

'Aleksej Navalnyj er blevet taget væk fra IK-2. Advokaten, der kom for at se ham, blev tilbageholdt ved et kontrolpunkt indtil kl. 2 om natten, og så sagde de: Der er ikke en fange ved det navn her. Vi ved ikke, hvor Aleksej er nu, eller hvilken lejr han er blevet ført til.'

Navalnyj har tidligere sagt, at anklagerne mod ham er opdigtede og et forsøg på at bremse hans politiske ambitioner og lukke munden på ham.

Navalnyj har også understreget, at fængselsdomme ikke kommer til at afholde ham fra at kæmpe sin kamp mod præsident Putins styre.

Tilbage i 2020 blev Aleksej Navalnyj også udsat for et angreb med nervegift ifølge tyske myndigheder.