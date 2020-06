Alle tjekkes for feber på natklubber i Japan

Karaokeentusiaster i Japan kan nu igen komme til at synge. Men de skal være forsigtige under deres optrædener, mens landet er ved at komme sig over udbruddet af coronavirus.

Hos Karaoke Manekineko i hovedstaden Tokyo får alle ved indgangen målt deres temperatur for at tjekke for feber. Målingen foretages af en maskine med kunstig intelligens, skriver dagbladet Tokyo Shimbun lørdag.

I selve karaokerummet bliver mikrofonerne dækket med særligt stof, og der vil være en plastikskærm, som skal forhindre smitte via spyt.

Rummene bliver løbende desinficeret af personale iført ansigtsmasker og visirer. Derudover er der også klare regler for, hvor mange gæster der må lukkes ind på samme tid - alt efter rummenes størrelser og udluftningen i dem.

Under coronakrisen har barer udviklet forskellige hjælpemidler.

En bar i Tokyo har blandt andet opstillet mannequindukker for dels at give indtryk af at have flere kunder, dels for at sikre større afstand mellem kunderne.

- Vores restaurant virkede tom, og vi ønsker at skabe lidt mere spænding, sagde Arata Funabara, der ejer Cheers One i Tokyos forlystelsesdistrikt, Ginza.

Barens kvindelige tjenere, som synger karaokesange på opfordring, bærer visir og handsker, hvilket også tilbydes til alle besøgende.

- Mannequinerne skaber et mere sikkert arbejdsmiljø. Man skal lige vænne sig til dem, og jeg tænker på dem som kolleger, siger Chinatsu Fujii, som serverer i baren Cheers One.

Japan har registreret godt 17.300 coronasmittetilfælde. Omkring 920 er døde med coronavirus i landet.