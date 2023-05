Alvorlige anklager mod Rusland

Den brutale kamp om Bakhmut fortsætter.

Siden sidste sommer har byen været centrum for voldsomme kampe mellem ukrainske og russiske soldater. Nu anklager Ukraine Rusland for at have brugt fosforvåben i den belejrede by.

Det skriver BBC.

I droneoptagelser, som er blevet frigivet af Ukraines militær, kan man se Bakhmut stå i flammer, mens hvad der angiveligt kan være hvid fosfor regner ned over byen.

Ikke første gang

Brugen af fosforvåben er ikke forbudt, men det betragtes som en krigsforbrydelse at bruge hvid fosfor i områder nær civile, skriver BBC.

Det er ikke første gang, at Ukraine anklager Rusland for at gøre brug af fosforvåben i krigen. Blandt andet er russiske styrker tidligere blevet beskyldt for at have brugt fosforbomber mod ukrainske soldater nær byen Avdijivka i Donetsk.

Sidste år hævdede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ligeledes, at der var blevet brugt hvid fosfor i krigen. I den forbindelse bedyrede Dmitri Peskov, der er talsmand for den russiske præsident, at 'Rusland aldrig har overtrådt internationale konventioner'.

Alvorlige skader

Hvid fosfor skaber hurtigtspredende brande, som er svære at slukke. Human Rights Watch har tidligere advaret om, at fosfor er 'berygtet for alvoren af ​​de skader, det forårsager'.

Ifølge BBC er det uklart, hvornår angrebet skulle have fundet sted, men mediet har verificeret, at optagelserne stammer fra et område vest for centrum af Bakhmut.

De skriver desuden, at det kan bekræftes, at der er brugt brandfarlig ammunition, men det kan ikke verificeres, at der er tale om fosfor.

Hårde kampe

Fredag hævede Wagner-gruppens leder og grundlægger, Jevgenij Prigozjin, i en udtalelse, at den berygtede gruppe vil trække sine styrker ud af byen Bakhmut 10. maj.

- Jeg trækker Wagner-enhederne ud af Bakhmut, for i manglen på ammunition er de dømt til en meningsløs død, lød det fra lederen.

Wagner-gruppen har spillet en helt central rolle i kampene i Bakhmut, som har været karakteriseret som nogle af de hårdeste i krigen. Derfor har byen fået øgenavnet ’kødhakkeren’.

Wagner-gruppen har spillet en helt central rolle i kampene i Bakhmut, som har været karakteriseret som nogle af de hårdeste i krigen. Derfor har byen fået øgenavnet 'kødhakkeren'.