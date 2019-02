Alvorligt: Russisk jagerfly 20 meter fra svensk fly

Ruslands ambassadør i Sverige har fået ordre til at møde op i udenrigsministeriet i Stockholm mandag for at tage imod en protest over en hændelse i luftrummet over Østersøen tidligere på ugen.

Her fløj et russisk jagerfly med en afstand på kun 20 meter til et svensk overvågningsfly. Det oplyser det svenske udenrigsministerium.

I en udtalelse fra udenrigsministeriet hedder det, at man ser alvorligt på sagen.

Hændelsen indtraf i begyndelsen af ugen i internationalt luftrum, da det svenske fly var på en rutineflyvning over Østersøen.

Det befandt sig mellem Gotland og Baltikum, da det russiske fly, et SU-27, der var lettet fra Kaliningrad, lagde sig tæt op ad det svenske fly.

Det russiske fly havde nærmet sig med stor fart - med overlydsfart, hedder det.

Ifølge svensk tv (SVT) havde det russiske fly taget nærkontakt første gang ud for den baltiske kyst. Men der var endnu en kontakt længere sydpå, da det svenske fly nærmede sig Kaliningrad.

- Den første kontakt var ud for Baltikum. Siden fulgte den os nedad et stykke tid, og så gav den slip på os, fortalte stabschef i flyvevåbnet Anders Persson fredag.

Udenrigsministeriet i Stockholm har nu studeret indberetningen og vurderet, at der var tale om en alvorlig hændelse.