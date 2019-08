Amazonas brænder: Nasa-foto afslører omfanget

Det er ikke kun Amazon-regnskoven i Brasilien, der brænder. Store arealer regnskov i nabolandene Bolivia, Peru, Paraguay, Ecuador, Uruguay og Argentina står også i flammer.

Det viser satellitfoto fra den amerikanske rumfartsadministration, NASA (se stort foto - eksternt link).

- Satellitter er ofte de første til at opdage brande i afsidesliggende dele af Amazonas, siger Nasa-forskeren Douglas Morton.

Nasa-forskeren bekræfter samtidig, at der i 2019 er registreret flere brande i verdens største regnskov end på noget tidspunkt siden 2010.

Danske Mikkel i São Paulo: Der dalede aske ned fra himlen

Eksperter siger, at øget afskovning i den tørre periode - hvor store områder ryddes for at gøre plads til afgrøder eller græsning - har forværret problemet i år.

Indsætter militærfly

I weekenden indsatte Brasilien to Hercules-militærfly i kampen mod de omfattende skovbrande. Flyene har kastet tusindvis af liter vand ned over skoven i et forsøg på at bekæmpe flammerne.

Snesevis af brandmænd er rejst til regionen for at være med til at slukke brande.

Foto: Joshua Stevens / various sources / AFP

Foto: Joao Laet / AFP

Ulovlig afskovning

Justitsminister Sergio Moro har også givet tilladelse til, at sikkerhedsstyrker indsættes for at være med til at stoppe den ulovlige afskovning.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har været under internationalt pres for at gøre noget ved skovbrandene, som han i første omgang antydede, at ngo'er havde påsat som hævn for, at han har skåret ned på tilskud til dem.

De rekordmange brande i Amazonas har været et af temaerne på G7-ledernes topmøde i Frankrig i weekenden.

Emne på topmøde

Her er man tæt på en enighed om, hvordan man kan hjælpe til med at stoppe rydningen af Amazonas og genoprette nogle af ødelæggelserne.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at hjælpen både omfatter teknisk støtte og økonomiske bidrag, 'så vi kan hjælpe dem mest effektivt'.

Amazonas anses for at være helt afgørende som modvægt til klimaforandringer, idet den opsuger en hel del CO2.