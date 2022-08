Amazonas oplever sin værste dag for skovbrande i knap 15 år

Antallet af skovbrande i Amazonas i Brasilien nåede i denne uge op på det højeste i næsten 15 år.

Satellitovervågning registrerede 3358 skovbrande mandag. Det er det højeste antal i en periode på 24 timer, der er registreret siden september 2007 ifølge det brasilianske rumagentur Inpe.

Fagfolk siger, at brandene i Amazonas mestendels skyldes landmænd, kvægfarmere og spekulanter, der på ulovlig vis rydder land og sætter ild til træerne.

Antallet er næsten tre gange så højt, som det var på den dag, der er blevet kaldt 'ildens dag' i august 2019.

Her udførte landmænd en koordineret plan for at afbrænde fældet regnskov i delstaten Para i det nordlige Brasilien.

Dengang sendte brandene tyk røg hele vejen til São Paulo, der ligger 2500 kilometer væk.

Der er ingen indikationer på, at de mange brande mandag var en del af en koordineret plan, forklarer Alberto Setzer, der er chef for afdelingen for brandovervågning i Inpe.

De vurderes derimod til at være en del af et større mønster af øget skovrydning.

I Brasilien er en såkaldt 'bue af skovrydning' rykket frem.

- Regionerne, hvor der er flest brande på dette tidspunkt af året, rykker længere og længere nordpå, siger Alberto Setzer.

- Buen af skovrydning udvikler sig uden tvivl.

August er typisk det tidspunkt, hvor sæsonen for alvorlige skovbrande starter i Amazonas, fordi vejret bliver mere tørt.

2022 har indtil videre været et bekymrende år for Amazonas, der er et værn mod global opvarmning.

Inpe registrerede 5373 brande i juli. Det er otte procent flere end samme måned sidste år.

I august har der indtil videre været 24.124 skovbrande, så august i år er på vej til at blive den måned med fleste skovbrande i den tid, hvor præsident Jair Bolsonaro har været ved magten.

Denne august måneds antal brande er dog stadig en del lavere, end antallet var i 2005, hvor der blev registreret 63.764 brande i august.

Bolsonaro er en tilhænger af landbruget, men han står over for international kritik, fordi ødelæggelsen af Amazonas har taget til i hans embedsperiode.

Siden han tiltrådte i 2019, er den gennemsnitlige årlige skovrydning i Amazonas steget med 75 procent, hvis man sammenligner med sidste årti.

Selv afviser han kritikken.

- Ingen af dem, der kritiserer os, har ret til det. Hvis de kunne tænke sig en smuk skov, de kunne kalde deres egen, skulle de have bevaret dem i deres egne lande.

- Amazonas tilhører brasilianerne, og det vil den altid gøre, skrev han på Twitter torsdag.