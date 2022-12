Amerikaner vil erklære sig skyldig i terror i New York

Frank James, den 62-årige mand, som er anklaget for terror i forbindelse med et masseskyderi i den amerikanske millionby New York Citys metrosystem i april, vil erklære sig skyldig.

Det siger han onsdag via sine beskikkede advokater i retten.

James er blevet anklaget for et angreb den 12. april i år, hvor 23 passagerer blev såret under en togtur til bydelen Manhattan, da det passerede gennem bydelen Brooklyn i myldretiden om morgenen.

Alle ofrene overlevede det højst usædvanlige angreb.

I denne måned indgav anklagemyndigheden et nyt anklageskrift mod James i en amerikanske distriktsdomstol i Brooklyn, herunder for ti tilfælde af terrorangreb og anden vold mod et massetransportsystem.

Kort før angrebet blev James set komme ind i metrosystemet i Brooklyn klædt i en orange refleksjakke og gul sikkerhedshjelm.

Han smed en røggranat ud i den overfyldte metrovogn, før han skød omkring 33 gange mod passagerer med en pistol, mens toget var på vej ind på en station, hævder anklagere.

Han flygtede i kaos, mener anklagerne. Politiet anholdt ham i det sydlige Manhattan omkring otte kilometer væk fra angrebet efter en menneskejagt, som varede i 30 timer.

Dommeren i sagen, William Kuntz, har efter meddelelsen fra James' advokater afsat 3. januar til et retsmøde i sagen. Frank James risikerer op til livstid i fængsel.

Flere medier har berettet, hvordan Frank James skulle have delt videoer på sociale medier op til skyderiet, hvori han taler vredt om hjemløshed i New York og byens borgmester, Eric Adams.

Videoerne blev lagt ud på blandt andet YouTube, som senere har lagt hans kanal ned, fordi udtalelserne skulle bryde med YouTubes retningslinjer.

