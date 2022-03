Amerikansk journalist dræbt: - Det er forfærdeligt

Kuglerne flyver mod pressefolk, der dækker krigen i Ukraine, og søndag kunne det ukrainske politi fortælle, at det har kostet en amerikansk journalist livet.

Der er tale om den tidligere New York Times-journalist Brent Renaud, som blev skudt på vej mod flygtende civile i den ukrainske by Irpin få kilometer fra Kiev. Han var i Ukraine for at lave et projekt om flygtninge for Time Studios, der er en afdeling under Time.

Hans medrejsende kollega, Juan Arrendondo, forklarede overfor nyhedsbureauet AP, at de netop havde passeret en bro i Irpin, da russiske styrker skød løs mod deres bil. Det er disse skud, der ramte og dræbte den 50-årige Brent Renaud.

Det er det seneste i en række angreb mod journalister, der også har ramt Ekstra Bladets journalister Emil Filtenborg og Stefan Weichert, som ligeledes blev angrebet, da de sad i deres bil på vej mod en ukrainsk børnehave.

Ekstra Bladets udsendte Stefan Weichert og Emil Filtenborg oplevede også, at der blev åbnet ild mod deres bil i Ukraine. Privatfoto

Skyder for at dræbe

Angrebet på de amerikanske journalister er derfor meget genkendeligt for Weichert.

- Det er forfærdeligt. Det virker til, at det er tendensen, at der nu bliver skudt direkte på pressen, siger Stefan Weichert, journalist på Ekstra Bladet.

De to EB-journalister blev beskudt, på trods af at de havde 'presse' skrevet henover brystet og sad i en bil, hvorpå der stod 'tv'. Den stigende mængde af angreb på udsendte journalister i Ukraine får ham til at spekulere i, om pressens synlighed gør dem til et mål.

- Hvis du skriver, at du er presse, gør det dig så i det i hele taget til et større mål, eller beskytter det dig? Det virker til, at de skyder for at dræbe, fortæller Weichert, der trækker på sit eget skræmmende eksempel.

- Man kan ikke tømme et automatvåben ind i en bil uden at gå efter at dræbe nogen. Man er hele tiden i fare for at blive slået ihjel i Ukraine.

Episoden får ikke Stefan Weichert til at kysse sine heldige stjerner.

- Det bidrager ikke til noget positivt, hvis vi skal blive ved med at dvæle ved, at vi kunne have lidt samme skæbne. Det var ude af vores hænder, og vi slap heldigvis levende ud. Jeg prøver ikke at tænke for meget over det, siger han.

Lever fra dag til dag

Stefan Weicherts skudramte skulder har det bedre dag for dag, og han blev i torsdags udskrevet fra Skejby Sygehus, hvor han har modtaget behandling siden sin tilbagevenden til Danmark 3. marts.

- Jeg lever fra dag til dag. Lige nu fokuserer jeg på at komme mig fysisk og mentalt. Mine øvelser med min skulder går markant over, hvad jeg var blevet stillet i udsigt, siger Stefan Weichert.

Han har brugt de seneste år på at dække konflikten mellem Rusland og Ukraine med bopæl i sidstnævnte, men nu har han taget midlertidig base i tryggere rammer hos sin familie i Viborg. Blikket er rettet mod fremtiden, og Stefan tænker meget på kollegaen Emil Filtenborg, der i skrivende stund stadig er indlagt.

- Jeg sover rigtigt meget for tiden, men i mine vågne timer bruger jeg en del tankevirksomhed på, hvordan Emil mon har det, siger Stefan Weichert.