Amerikansk militærfly er styrtet ned i det nordlige Norge

Et amerikansk militærfly med et mandskab på fire personer om bord er savnet i det nordlige Norge.

Det skriver flere norske medier, herunder VG og NRK. Også det norske forsvar bekræfter det i en pressemeddelelse.

Flyet, som var med på en Nato-øvelse, skulle være landet fredag aften før klokken 18.

Siden redningscentralen i det nordlige Norge fik besked om, at flyet var savnet omkring klokken 18.30, har man forsøgt at lede i området.

Klokken 21.17 blev der ifølge NRK 'gjort fund' fra luften i Gråtådalen i kommunen Beiarn, men politiet har endnu ikke været på stedet.

Det skyldes, at det er svært at komme til, fordi området ligger langt fra veje, ligesom vejrforholdene er udfordrende, da det både sner og blæser kraftigt. Det siger pressevagten ved centralen til VG.

Politiet oplyser til VG omkring klokken 23, at de forsøger at komme ind i området på snescootere.

De arbejder så hurtigt, de kan, lyder det, men nedbør, vind, mørket og fare for sneskred vanskeliggør aktionen.

Forsvaret har ikke haft radarkontakt med flyet siden klokken 16.20.

Flyet var på træningstur i forbindelse med Natos 'Cold Response'-øvelse. Over 30.000 soldater fra 27 lande deltager i øvelsen, skriver VG.

Oberstløjtnant Ivar Moen, der er talsmand for 'Cold Response'-øvelsen, bekræfter, at det amerikanske fly er savnet.

- Det er en igangværende redningsaktion, siger han til NRK.

Han vil ikke spekulere i, hvorvidt der er tale om en ulykke eller noget andet. Han understreger, at der er et tæt samarbejde med det amerikanske forsvar.

Ivar Moen mener, at det er for tidligt at sige, hvad hændelsen vil betyde for Nato-øvelsen. Det må 'vi komme tilbage til', siger han til VG.

Der skal ifølge VG være tale om et Bell-Boeing V-22 Osprey-fly.

Det er et amerikansk tomotors-militærfly, som letter og lander som en helikopter, men flyver som et fly, når det er i luften.