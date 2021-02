Amerikansk rapport offentliggjort: Kronprins beordrede drab på Khashoggi

En amerikansk rapport om drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi er fredag aften dansk tid blevet offentliggjort.

Her fremgår det, at drabet efter USA's opfattelse blev beordret af den magtfulde saudiarabiske kronprins, Muhammad bin Salman.

Konklusionen i rapporten er ikke overraskende, men alligevel har offentliggørelsen af rapporten været ventet længe, da den på opsigtsvækkende vis direkte peger på kronprinsen som bagmanden for det bestialske drab, der fandt sted 2. oktober 2018 på det saudiarabiske konsulat i Tyrkiet.

Rapporten er blevet offentliggjort til offentligheden af NSA's direktør, Avril Haines. Rapporten blev færdiggjort 11. februar, men en række elementer af rapporten er siden blevet anonymiseret inden offentliggørelsen.

Ville ikke ske uden godkendelse

Rapporten konkluderer, at kronprins bin Salman 'godkendte en aktion i Tyrkiet, som gik ud på at tilfangetage eller dræbe den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi'.

Konklusionen er baseret på kronprinsens kontrol over beslutningerne i Saudi-Arabien, den direkte involvering af en nøglerådgiver, samt at flere medlemmer af kronprinsens personlige beskyttelseshold deltog i aktionen. Derudover er konklusionen baseret på kronprinsens opbakning til at bruge voldelige tiltag for at lukke munden på kritikere i udlandet, heriblandt Khashoggi.

Kronprins sagsøgt for drab

Ifølge rapporten er det på grund af kronprinsens magt over landets sikkerheds- og efterretningsorganisationer 'højst usandsynligt', at en sådan opgave ville være blevet udført, uden at kronprinsen selv havde godkendt den.

Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi blev 59 år. Arkivfoto: Hasan Jamali/AP/Ritzau Scanpix

Trump afviste

Foruden at navngive Muhammad bin Salman som bagmand for drabet, opridses navnene på i alt 21 personer, som menes at have været involveret i drabet.

'Vi ved ikke, hvorvidt disse personer på forhånd vidste, at aktionen ville resultere i Khashoggis død,' lyder det i rapporten.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump havde afvist, at rapportens konklusioner ville blive offentliggjort, men den nuværende præsident, Joe Biden, havde derimod i sinde at offentliggøre den, hvilket altså er sket nu.

Jamal Khashoggi havde blandt andet arbejdet for den amerikanske avis Washington Post, og han var kendt kritiker af regimet i Saudi-Arabien. Han havde besøgt det saudiske konsulat i Istanbul for at få nogle papirer i forbindelse med et forestående bryllup, men han forlod aldrig konsulatet igen i live.