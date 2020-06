Amerikansk spion idømt 16 års fængsel i Rusland

En russisk domstol har mandag idømt en tidligere amerikansk marineinfanterist Paul Whelan 16 års fængsel for spionage.

Det skriver BBC.

Han blev anholdt i Moskva for 18 måneder siden med et USB-stik, som de russiske sikkerhedsmyndigheder mente indeholdt statshemmeligheder.

Whelan har gennem sagen bedyret sin uskyld ved at forklare, at han var i den tro, at der var feriebilleder på USB-stikket. Han mener selv, at han er blevet sat op.

Anklageren i sagen gik efter at få Whelan indespærret i 18 år.

Fra amerikansk side har man meldt ud, at sagen om 50-årige Whelan har besværliggjort det bånd, der er mellem de to nationer. Amerikanerne mener kort sagt ikke, at der er nogen former for beviser i sagen.

Whelan har været alvorligt syg under forberedelserne til retssagen. USA's ambassadør i Rusland, John Sullivan, sagde i april, at Whelan havde en livstruende sygdom.

Sullivan siger, at dommen mandag vil skade relationerne mellem USA og Rusland.

Whelan har tidligere appelleret til præsident Donald Trump, britiske og irske ledere om at hjælpe ham.

- Denne sag er en absurd politisk kidnapning, har han sagt.

Den tidligere marineinfanterist har forklaret, at han var i Rusland for at deltage i en vens bryllup.

Kilder i det russiske udenrigsministerium siger mandag, at der mange gange er blevet foreslået en fangeudveksling med USA. Det skriver nyhedsbureauet RIA.