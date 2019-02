Amnesty: Danske IS-krigere kommer hjem igen en dag

Selv om fremmedkrigere fra Danmark kan have kæmpet mod danske styrker i Syrien og Irak, kan de ikke blive nægtet lov til at komme hjem igen.

Det siger Claus Juul, der er jurist i menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

- Hvis man er dansk statsborger, så har man ret til at opholde sig i Danmark. Man kan ikke i det lange løb sige til danske statsborgere, at de ikke må komme tilbage, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, har opfordret europæiske allierede til at hjemtage omkring 800 tilfangetagne IS-krigere og stille dem for en domstol.

Politikere fra både Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har efterfølgende sagt, at de ikke ønsker krigere hjem på dansk jord igen.

Men det kan man ikke bare afvise, hvis der er tale om danske statsborgere, vurderer Claus Juul og understreger, at personer ikke må gøres statsløse.

- Det er klart, at hvis der er tale om fremmedkrigere, der ikke er danske statsborgere, står der intet sted, at de på et tidspunkt har ret til at komme tilbage til Danmark. Så bliver de tværtimod udvist, fordi de har deltaget i en styrke, der kæmper mod danske styrker, siger han.

Har fremmedkrigere dobbelt statsborgerskab - dansk og et andet - er det ifølge Juul muligt at fratage dem det danske.

I PET's seneste trusselsvurdering fra 2018 mener Center for Terroranalyse, at der siden sommeren 2012 er rejst 150 personer fra Danmark til Syrien eller Irak for at opholde sig hos militante islamiske grupper.

Spørgsmål: Kan man stole på, at fremmedkrigere vil få en retfærdig rettergang i Syrien eller nærområderne?

- Det kommer an på, hvor meget tid, penge og ressourcer man bruger på at få etableret et velfungerende retssystem, siger Claus Juul.

Danmark kan ifølge Claus Juul håbe på, at Irak eller Syrien ikke udviser krigerne.

- Hvis Syrien eller Irak ikke er imod, at krigerne opholder sig på deres territorium, så er det ikke givet, at der sker noget.

- Hvis syrerne eller irakerne derimod forlanger, at Danmark tager dem tilbage, så kan Danmark ikke afvise at tage imod dem, siger han.

Om det reelt er muligt at føre retssager i Syrien eller landets nærområder, har Claus Juul ikke mulighed for at vurdere.