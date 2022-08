Amnesty er ked af at have forårsaget smerte med Ukraine-rapport

Amnesty International har søndag sagt, at organisationen er ked af den 'sorg og vrede', som en ny rapport har medført i Ukraine.

Det sker i en mail til nyhedsbureauet Reuters.

I rapporten, der kom torsdag, blev Ukraine anklaget for at sætte civiles liv i fare. Det blev mødt med hård kritik af blandt andre præsident Volodymyr Zelenskyj. Det fik også Amnestys chef i Ukraine til at trække sig.

- Amnesty International er ked af den sorg og vrede, som vores pressemeddelelse om Ukraines militære kamp har forårsaget.

- Amnesty Internationals højeste prioritet i denne og andre konflikter er, at civile bliver beskyttet. Det var også vores eneste mål med at udgive resultatet af vores seneste undersøgelser, lyder det.

Menneskerettighedsorganisationen skriver videre, at 'selv om vi står ved vores rapport, så er vi kede af den smerte, som den har forårsaget'.

Zelenskyj udtalte torsdag, at rapporten var en form for victim blaming. Altså at det reelle offer uretmæssigt får medskyld for hændelserne i Ukraine.

- Der er ingen forhold, end ikke hypotetiske, hvorunder nogen russiske angreb mod Ukraine er retmæssige. Aggressionen mod vores land er uprovokeret, indgribende og terroristisk.

- Hvis nogen laver en rapport, hvor offeret og den angribende skal ses som ligeværdige på en eller anden måde, så kan det ikke tolereres, sagde han.

Amnestys folk har fra april til juli i år besøgt ramte områder. Her har organisationen talt med overlevende, vidner og pårørende.

Det har givet beviser for, at ukrainske styrker bevidst har valgt at skyde igen med udgangspunkt i befolkede boligområder, hvor der stadig var beboere. Også selv om der var brugbare alternativer i nærheden.

Dermed har de bragt de civile i fare for gengældelsesangreb fra russisk side, lød det i rapporten, der altså blev udgivet torsdag.