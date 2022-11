Analytikere: Verden venter på Xis reaktion på sjældne protester

Protesterne mod Kinas coronapolitik sætter præsident Xi Jinping under pres.

Men hvorvidt han vil slå hårdt ned på protesterne eller håbe, at de går i sig selv, er et spørgsmål, der deler de internationale medier og analytikere.

Britiske The Guardians diplomatiske redaktør, Patrick Wintour, mener, at det er usandsynligt, at Xi vil tolerere uroen.

Præsidenten vil formentlig se protesterne som en udfordring af 'ikke blot sin coronapolitik, men også den kollektivistiske kommunistiske ideologi', vurderer Wintour.

- Forvent uanset hvad at se de skånselsløse metoder, som blev anvendt i Hongkong, i brug på fastlandet, skriver han.

Andre analytikere er mere usikre på Xis reaktion.

Fik 715 mio. kr. på Kina-besøg

Annonce:

For eksempel bliver der stillet spørgsmålstegn ved, om demonstrationerne har nået et omfang, der kan retfærdiggøre en meget hårdhændet indgriben.

Der hersker fortsat en del usikkerhed om omfanget. Ifølge nyhedsbureauet AP har der i mindst otte byer søndag været problemer med at holde demonstrationer nede. Omkring 300 demonstranter var på gaden i Shanghai lørdag.

For mediet ABC News beskriver asienproducer Karson Yiu, at præsidenten har et problem, da store dele af Kina ikke har opnået samme immunitet over for coronavirus som mange andre dele af verden.

- Det er fortsat et spørgsmål, hvad der vil skabe mest ustabilitet: At slække (på restriktionerne, red.) og skabe en coronabølge med op til hundredtusindvis af døde (...) eller at tolerere de endnu sporadiske og uorganiserede protester på tværs af landet, skriver han.

Coronaprotester tager til i Kina efter dødsbrand