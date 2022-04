Anerkendt journalist fundet død i Kiev

Den anerkendte fotojournalist Maxim Levin, er fundet død nord for Kiev.

Det skriver VG.no.

Maxim Levin blev sidst set 13. marts i nærheden af den ukrainske landsby Moshchun, som ligger nordøst for Kiev. Sidenhen blev det rapporteret, at der udbrød voldsomme kampe i området, hvor journalisten befandt sig. Det er endnu uvist, hvad der førte til hans død.

Dødsfaldet er blevet bekræftet af hans arbejdsgiver samt den ukrainske statsadvokat.

Maxim Levin har blandt andet arbejdet for de to nyhedsbureauer Reuters og AP, og hans billeder har været vist hos de to anerkendte medier Wall Street Journal og Time Magazine.

Han efterlader sig en kone og fire små sønner.

