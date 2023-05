Angreb i Kiev: 'De har ikke sovet meget i nat'

I ugevis har eksperter og iagttagere sat et kryds ud for 9. maj.

Her fejrer Rusland 'sejrsdagen' for at markere, hvordan Sovjetunionen i 1945 nedkæmpede Nazityskland. Og som frygtet endte det med en stof offensiv natten til tirsdag.

Ifølge de ukrainske myndigheder er der blevet sendt 25 russiske missiler afsted imod Kiev. 23 er efter sigende blevet skudt ned, og ingen skulle være kommet til skade i forbindelse med angrebet.

Eneste offer for missilerne skulle være et hus i Holosiiv-distriktet, der brød i brand efter at være blevet ramt af vragrester fra et missil. Og så nattesøvnen. Det fortæller Serhiy Popko, der er chef for byens forsvar

Mandag fortalte borgmester Vitalij Klytjko, at Kiev havde oplevet det største droneangreb i byen siden krigen begyndelse i februar 2022.

Sejrsdagen

Normalt er 9. maj en kæmpe begivenhed i Rusland, der fejres med en kæmpe parade og fremvisning af militært isenkram.

Selv om krigen raser i Ukraine, vil festlighederne alligevel finde sted i Moskva under et massivt sikkerhedsopbud. Men i seks andre regioner i Rusland er de blevet aflyst.

Og ifølge Andrei Kolesniko, der er ruslandsekspert og 'senior fellow' hos Moskva-baserede Carnegie Endowment for International Peace, har det udviklet sig til den vigtigste dag på året for Vladimir Putin.

- For Putin er det langt den vigtigste event på året. Putin bruger paraden til at underbygge sin legitimitet fra paraden, hvor han fremstiller sig selv som den direkte arvtager til Ruslands hær, der besejrede Nazityskland, siger han til The Guardian.

Nervøse

Men i år er det anderledes.

- Der er en nervøsitet som aldrig før. Men sejrsdagen bliver nødt til at blive gennemført. Der er ingen vej udenom.

Sådan lyder det ifølge The Guardian fra en kilde tæt på borgmesteren i Moskva.

Årsagen til den påståede stigende nervøsitet i Rusland skal findes i de seneste uges mange voldsomme hændelser i Rusland.

Afsporede tog, bilbomber rettet mod Putin-støtter og ikke mindst droneangrebet rettet mod Kreml vidner om en ny udvikling i krigen, hvor også russerne skal frygte modangreb inde i landet.

Og hvis fjender kan være få meter fra at ramme Kreml med en dronebombe, så frygter russerne for, hvad der kan ske, når tusindvis af mennesker samles på Den Røde Plads tirsdag.

I 2022 talte Putin for omkring 11.000 soldater, mens der var cirka 130 militære køretøjer til stede ved paraden. Det forventes, at det bliver en smule mere afdæmpet i år.

