Angreb på katolsk kirke: Flere dræbt

I en katolsk kirke i Nigeria har en tragedie udspillet sig.

For her trængte bevæbnede personer ind og begyndte at angribe kirkens besøgende.

Det skriver BBC.

Det drejer sig om kirken St. Francis Xavier i byen Owo, som blev angrebet under en gudstjeneste. Byen ligger cirka 400 kilometer sydvest for hovedstaden, Abuja.

Flere er blevet skudt og dræbt, mens andre er blevet kidnappet, lyder meldingen fra stedet. Hvor mange det drejer sig om, vides endnu ikke.

Nigeria har været plaget af voldsepisoder de seneste måneder, hvor der har været meldinger om angreb og kidnapninger.