'Angrebs-alarm' i Frankrig

Frankrig hæver landets sikkerhedsniveau til 'angrebs-alarm' efter to angreb torsdag.

Det oplyser premierminister Jean Castex fra Nationalforsamlingen. Sikkerhedsniveauet er nu det højest mulige af de tre niveauer, landet arbejder med.

Præsident Emmanuel Macron har tidligere i dag indkaldt Det Nationale Sikkerhedsråd.

Det første angreb skete klokken 9.15 i Notre Dame i Nice, hvor tre personer blev dræbt, og flere blev såret. En af de dræbte var en 70-årig kvinde, der blev halshugget.

Det andet angreb fandt sted 11.15 i Avignon. Her blev en gerningsmand med kniv skudt og dræbt af politiet. Ingen andre kom til skade.

Foruden de to angreb i Frankrig, er det franske konsulat i Saudi-Arabien blevet forsøgt angrebet af en saudisk borger med 'et skarpt redskab'. Her blev en vagt såret.

Få overblikket over de tre angreb her: