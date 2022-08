Angriber russerne, når de er fulde

(EKSTRA BLADET, UKRAINE): De ukrainske soldater stormer ud af de fire biler og går i kamppositioner.

Nogle gemmer sig i det høje græs ved vejen for at sikre området, mens andre har til opgave at gøre klar til at storme bygninger.

Ekstra Bladet har fået lov til at overvære en træning af de ukrainske specialstyrker, som sendes ind i de hårdeste slag ved fronten.

Enhedens leder, Marius, som ikke vil opgive sit fulde navn eller rang, går rundt og justerer på soldaternes positioner. Der er mange nye rekrutter i kuldet, da den primære opgave med at storme landsbyer med russiske soldater ofte resulterer i store tab.

Marius liner soldaterne op på række. Foto: Stefan Weichert

- Fremad, fremad, fremad, råber Marius, der løbende bedømmer, om de nye rekrutter har det, der skal til for at komme med på missioner.

Han er langtfra tilfreds med alle soldaterne.

- Jeg forsøger at give dem alt det, som jeg ved. Men nogle af dem er ikke klar endnu. Andre tager jeg nok allerede med på mission senere i dag, forklarer Marius.

Laver det beskidte arbejde

Træningen foregår i udkanten af Kramatorsk, som ligger cirka 30 kilometer fra frontlinjen i Østukraine, hvor de russiske soldater stadig gør fremmarch. Især omkring nabobyerne Bakhmut og Siversk har de russiske tropper vind i sejlene.

Der bliver givet instrukser, inden træningen starter. Foto: Stefan Weichert

Kampene foregår ofte omkring landsbyer, og hvis ukrainerne må opgive en position, så er det ofte specialenheder som denne, der sendes ind for at skubbe russerne ud igen.

Ved dagens træning øver soldaterne primært at storme ud af deres biler og at trække sig tilbage igen. Soldaterne er udstyret med skudsikre veste, hjelme og automatvåben. Kun en af køretøjerne er et regulært militærkøretøj, da der er tale om træning. En er en civil varevogn.

- Vi tager ofte ind og rydder et område for russere, forklarer Marius, der tilføjer, at han ofte venter til, at de russiske soldater har drukket sig fulde, før han slår til.

På den måde kan han overraske dem og minimere sine tab.

- Mange russiske soldater mangler diciplin. De forlader ofte deres udstyr. Deres tanks. Især hvis de er fulde. De føler nok, at de har meget at miste ved at dø, men det har vi ikke på samme måde. Vi kæmper for vores land. Det er vi klar til at dø for, siger Marius.

En soldat gemmer sig i det høje græs. Foto: Stefan Weichert

Det hele har ændret sig

Soldaterne bliver bedt om at stå på en række, og deres våben bliver inspiceret. Flere har problemer med at håndtere deres våben, og Marius retter til. En af dem fumler af flere omgange, og Marius, der ikke lægger ikke skjul på, at Ukraine har lidt store tab siden februar, forklarer, at nogle af de nye rekrutter mangler erfaring.

Han håber, at de bliver klar.

- Hver dag er der stor fare. Derfor skal de først med, når de er sikre i deres arbejde, siger Marius, der ikke må fortælle, hvordan han ved, hvornår han skal slå til over for russerne.

Han siger dog, at hans arbejde er blevet sværere.

I starten af den russiske invasion kørte russerne bare fremad uden at tage højde for deres sikkerhed. Det var derfor nemt at gemme sig og falde dem i ryggen. I dag er de russiske soldater mere smarte.

- Nu lader de deres artilleri gøre arbejdet, og de har meget af det. Men jeg oplever stadig, at de er bange. Det er vi selvfølgelig også, men de har mere at miste, siger Marius.

Marius giver instrukser til en ukrainsk soldat. Foto: Stefan Weichert

Vores mål gør forskellen

Under træningen bliver Marius’ enhed kaldt ud til fronten.

Træningen stopper derfor før tid, og soldaterne begynder at gøre klar til at køre tilbage til basen. Derfra bliver taktikken gået igennem, og Marius vælger så sit team til at missionen ved fronten.

- Vi har ikke noget valg (andet end at kæmpe, red.). Hvis de tager Ukraine ... Ukraines hær er mere farlig end en atombombe. Ukraines hær, soldater, er jeres atomvåben. Hvis russerne tager denne hær, som de nok planlagde at tage, så ville de gå længere og længere med den hær, siger Marius, der frygter for Europas sikkerhed.

- Og vi forstår alle, at vi skal stoppe dem her. Så de ikke kan gå længere. For jeg vi ikke have mine forældre dræbt. Jeg vil ikke have, at de tager min vaskemaskine fra mit hus. Verden er nødt til at stå op imod den russiske fjende, siger Marius.

