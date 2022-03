Angriber russiske skibe: - Det er for dumt

Den ukrainske hær vinder frem nord for hovedstaden Kiev.

Torsdag aften gik billeder af et russisk krigsskib under angreb verden rundt.

Ukrainerne har altså momentum i krigen mod Rusland i skrivende stund, men det er naivt at tro på, at de kan smide russerne ud, mener ekspert.

Et russisk krigsskib blev torsdag sunket af de ukrainske styrker. Foto: Kirillovska.KS.UA/Ritzau Scanpic

Dumt af russerne

Til gengæld vidner de seneste billeder af et brændende russisk krigsskib ud for havnen i byen Berdjansk ved Sortehavet om, at Putins generaler ikke har styr på sagerne.

Sådan lyder det fra lektor på Forsvarsakademiet og ekspert i international politik Peter Viggo Jakobsen:

- Russerne lagde for et par dage siden en video op af, at de var ved at losse det skib. Det er for dumt at gøre, når fjenden har missiler, som kan skyde relativt langt. Det er lidt ligesom at sige: Se, her har I et krigsskib, som I kan ramme. Det viser jo, at russerne ikke er særligt dygtige til at føre krig. Det har overrasket os gang på gang, at der så dårlige til det. Men det er de.

Krigslykken er dog langt fra vendt, påpeger han.

- Det er rigtigt, at russerne ikke vinder frem lige nu. Ukraine har lavet nogle modangreb ved Kiev, men overordnet set bliver de ikke tvunget tilbage. Der er mere stilstand i øjeblikket. Ukraine er ikke i stand til at angribe over en bred front.

Lange udsigter

Den nuværende stilstand i Ukraine peger ifølge Peter Viggo Jakobsen i retning af, at en der bliver tale om en længerevarende krig.

- Vi sidder et eller andet sted og venter på, hvad russerne kan. Hvad vil de smide ind i kampen? Her tænker jeg ikke på kemiske- eller atomvåben, som der har været tale om, men konventionelle våben. Her tænker jeg flere soldater, for det ser ud til, at de skal bruge flere soldater, siger han og fortsætter:

- Vi har efterhånden mistet troen på, at Rusland hurtigt kan sætte sig på det østlige Ukraine. Det ser det simpelthen ikke ud til, at de har soldater nok til. Det betyder, at det kommer til at tage lang tid. Jeg tror på, at ukrainerne er stærke nok til at rulle russerne tilbage. Det vil sige, at russerne må opgive at vinde hurtigt frem og i stedet grave sig ned.

Til gengæld har Rusland og Ukraine oplyst, at landene har gennemført den første fangeudveksling af tilfangetagne soldater, siden krigen begyndte for en måned siden.