Anklage: Nazi-kvinde medvirkede til drab på 10.000

Ifølge tyske anklagere hjalp en kvindelig nazist med at slå mere end 10.000 mennesker ihjel

En kvindelig nazist er blevet anklaget for medvirken til mord på 10.000 mennesker, mens hun var en del af den nazistiske koncentrationslejr Stutthof.

Det skriver CNN.

Stutthof var den sidste koncentrationslejr, der blev befriet. Det skete 9. maj 1945, hvor sovjetiske soldater befriede fangerne.

95-årig nazi-vagt sigtet

Koncentrationslejren lå i Polen få kilometer fra Gdansk, og dermed lå den få kilometers sejlads fra Danmark. Således var også flere danskere fanget i lejren.

De tyske anklagere har ikke offentliggjort navnet på kvinden, som altså er anklaget for medvirken til mord, ligesom hun er anklaget for medvirken til drabsforsøg.

Ifølge CNN var kvinden mindreårig, da forbrydelserne skulle have fundet sted. Hun skulle have arbejdet som sekretær i lejren.

Det anslås, at omkring 65000 blev slået ihjel i lejren. Ud over Stutthof er de tyske anklagere i gang med at kigge på 13 sager, der vedrører koncentrationslejrene Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen og Stutthof.