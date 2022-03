Anklager Putin for krigsforbrydelser

Den amerikanske regering melder nu officielt ud, at de anklager Rusland for at begå krigsforbrydelser i Ukraine.

Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken siger i en erklæring, at Vladimir Putin har 'udløst ubønhørlig vold, der har forårsaget død og ødelæggelse i hele Ukraine'.

Det skriver Independent.

'Omhyggelig gennemgang'

Ifølge Blinken sker anmeldelsen på baggrund af 'en omhyggelig gennemgang af tilgængelig information fra offentlige myndigheder og efterretningskilder'.

'I dag kan jeg meddele, at den amerikanske regering, baseret på de oplysninger, der er tilgængelige i øjeblikket, vurderer, at russiske tropper har begået krigsforbrydelser i Ukraine'.

'Som med enhver andet påstået forbrydelse er en domstol i sidste ende ansvarlig for at fastslå straffeskyld i specifikke sager', tilføjer Blinken ifølge Independent.

Brud på diplomatisk bånd?

Ifølge Independent var præsident Joe Biden ude mandag med lignende anklager rettet mod Vladimir Putin.

Her beskrev Joe Biden sin russiske modpart som en 'krigsforbryder', og det fik Rusland til at advare om, at forholdet mellem de to lande kunne bryde fuldstændigt som modsvar.

'Sådanne udtalelser fra den amerikanske præsident er uværdige for en statsmand af så høj rang. Det sætter russisk-amerikanske forbindelser på randen af et brud, sagde det russiske udenrigsministerium i en erklæring mandag.