Anklager Putin: Forsøger at rekruttere andre statsborgere

Rusland og Vladimir Putin anklages for at prøve at hverve moldoviske statsborgere til den militære indsats i Ukraine

Så er der nye anklager mod Vladimir Putin og Rusland.

Moldovas udenrigsminister, Nicu Popescu, beskylder nemlig Rusland for at forsøge at tiltrække moldovere fra udbryderregionen Transnistrien til den russiske styrke i Ukraine.

Det skriver Reuters.

- Sådanne handlinger fordrer ikke freden for os alle, for vores medborgere, for vores familie, siger udenrigsministeren ifølge selvsamme medier og understreger:

- Sådanne handlinger er meget farlige og må stoppes.

Reuters beretter, at Nicu Popescu indkaldte den russiske ambassadør til en samtale, hvor han slog fast, at rekrutteringen skulle stoppe omgående.

Støtter Rusland

I mere end 30 år har Moldova haft cirka 1.500 til 2.000 russiske soldater i udbryderregionen Transnistrien, hvor moldoverne beskylder Rusland for at rekruttere fra.

I dag bor godt og vel en halv million mennesker i Transnistrien, der anses for at støtte Rusland.

Transnistrien er en selvudnævnt uafhængig stat, der i 1990erne brød fra Moldova efter borgerkrig.

