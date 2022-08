Anklager Rusland for at bortføre over 1000 børn til Sibirien

Flere end 1000 ukrainske børn fra den udbombede havneby Mariupol er blevet tvangsfjernet og 'bortadopteret' til fjerne egne af Rusland.

Det oplyser Ukraines udenrigsministerium ifølge flere udenlandske medier.

'Rusland fortsætter med at bortføre børn fra ukrainsk territorium og arrangere illegale adoptioner til russiske statsborgere', lyder det i en udtalelse fra udenrigsministeriet, skriver The Guardian og ukrainske Kyiv Independent.

Børnene er blevet tvangsadopteret til russiske familier i Tuymen, Irkutsk, Kemerovo og Altai Krai i Sibirien.

Samtidig opholder cirka 300 børn sig i 'specialinstitutioner' i Krasnodar, mens de venter på at blive tvangsanbragt.

Fordømmer bortførelser

Allerede i starten af krigen udtrykte FN bekymring for de knap 100.000 børn, der boede på institutioner og børnehjem i Ukraine. Man frygtede netop, at børnene ville blive tvangsfjernet til Rusland.

I slutningen af juli identificerede ukrainske myndigheder de første 5600 børn, der var blevet fjernet med tvang og deporteret til Rusland. Indenrigsminister Kateryna Pavlichencko vurderede samtidig, at der formentlig var et stort mørketal.

Unicef har tirsdag fordømt bortførelserne.

Filtreringslejre

Før krigen havde Mariupol knap 500.000 indbyggere. I dag er størstedelen flygtet, mens over 20.000 civile i byen menes at være blevet dræbt.

Mange bygninger er blevet bombet, og efter at russiske styrker indtog byen, har der været meldinger om filtreringslejre, hvor civile får taget fingeraftryk, bliver kropsvisiteret og vurderet, om de må forlade området, eller om de skal deporteres til arbejdslejre i Rusland.

Allerede tilbage i april vurderede Ukraines ombudskvinde for menneskerettigheder, Ljudmila Denisova, at over 700.000 ukrainere var blevet tvangsdeporteret til Rusland. Det sagde hun i et interview med Radio Liberty.

I russiske medier bliver deporteringerne derimod kaldt for 'evakueringer'.