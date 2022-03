Anklager Ukraine for dødbringende missilangreb

Rusland anklager Ukraine for at stå bag et dødbringende missilangreb på den pro-russiske højborg Donetsk

Rusland anklager ukrainske styrker fra Kiev for at stå bag et missilangreb på den pro-russiske separatisthøjborg, Donetsk, i det østlige Ukraine mandag.

Angrebet dræbte 23 mennesker - herunder et barn. Rusland kalder det en 'krigsforbrydelse'.

Rusland mener, at det er et Tochka-U-missil fra Ukraines hær, der har forårsaget et af de mest alvorlige angreb på byen, siden Rusland sendte tropper ind i byen ved krigens start for mere end to uger siden. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Både ukraines forsvar og udenrigsministerium nægter at stå bag angrebet.

En talsmand for ukraines millitær, Leonid Matyukhin, fortæller i en TV-briefing, at missilet bar et granatsplintersprænghoved og derfor var en russisk raket.

- Det er uden tvivl en russisk raket eller en anden ammunition; det giver ikke engang at tale om det, siger Leonid Matyukhin i følge nyhedsbureauet Reuters.

Donetsk har været kontrolleret af Pro-russiske separatistgrupper siden 2014. Ukraine nægter, at de nogensinde har forsøgt at generobre de Østukrainske byer Donetsk og Luthansk, der også er kontrolleret af separatistgrupperne.

Flere vestlige lande, herunder USA og England, har tidligere har beskyldt Rusland for at lave såkaldte 'false flag-operationer' for at skabe et påskud for angreb.

Hverken de russiske eller ukrainske påstande kan verificeres.