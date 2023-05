Anklages for at 'stjæle' 20.000 børn: - Fortryder intet

Der er ingen tvivl om, at Ukraine vil rykke frem og befri besatte områder, forsikrer landets præsident, Volodymyr Zelenskyj. - Der vil ikke være nogen tøven, vi gør det, siger han og forklarer, hvorfor man ikke vil vente længere

Tusindvis af ukraniske børn er blevet bortført fra deres familier og bortadopteret til fjerne egne af Rusland. Kvinden bag fortryder intet. Selv har hun taget en ukrainsk dreng til sig, fortæller hun i et opsigtsvækkende interview

Hun er en af de ansvarlige for, at tusindvis af ukrainske børn er blevet fjernet fra deres familier og bortadopteret til fjerne russiske egne for at blive 'genopdraget'.

Og så har hun en arrestordre fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) hængende over hovedet.

Alligevel fortryder den russiske kommissær for børns rettigheder, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, ingenting. Faktisk er hun stolt af det arbejde, hun gør for børnene.

Det siger hun i et opsigtsvækkende interview med det amerikansk-canadiske medie Vice News.

Rusland vil øge våbenproduktionen efter Wagner-kritik

I interviewet afviser russeren alle anklager om at have bortført og være med til at hjernevaske 19.544 ukrainske børn. I stedet, siger hun, gør hun dem en tjeneste.

Adspurgt af journalisterne om hvorvidt hun ser sig selv som en krigsforbryder, svarer hun grinende:

Annonce:

- Det er sjovt. Jeg er mor. Det siger det hele. Krigsforbryder? Hvad taler du om?

Babyer iblandt

Ifølge ukrainske myndigheder er langt de fleste børn blevet deporteret fra russiskkontrollerede områder i Mariupol, Kherson, Zaporizhzhia og Kharkiv.

Et fåtal af forældrene er lykkedes med at opspore deres børn i Rusland, men langt de fleste har mistet kontakten med deres børn og aner i dag ikke, hvor de befinder sig.

Nogle af de deporterede børn er end ikke fyldt et år.

I Rusland får de nye pas ved ankomsten og får at vide, at de skal fortrænge deres gamle liv og deres familier. De skal være russere og stolte af det, har flere udenlandske medier rapporteret.

Bortført fra kældre

Alligevel afviser Maria Alekseyevna Lvova-Belova, at det er imod børnenes eget ønske.

- Det er russisktalende børn af russiske forældre, der indtil nu har undertrykt deres vilje til at blive en del af Rusland, siger hun i interviewet.

Annonce:

Hendes egen familie har taget 16-årige Philip til sig, fortæller hun:

- Mit hjerte kaldte mig til ham. Han var en del af gruppen fra Mariupol, som vi evakuerede. De blev fundet i kælde. Der var 31 børn, de fleste teenagere. Vi talte med ham, og, du ved, mit hjerte sprang et slag over, og jeg indså, at han var mit barn.

Havnebyen Mariupol er blevet sønderbombet af russerne, og sidste sommer kunne man pludselig læse på en officiel hjemmeside for den russiske region Krasnodar, at 1000 ukrainske børn fra området var klar til at blive adopteret af russiske familier.