Ankommer til Norge: Kritiker mødes med Wagner-afhopper

Den tidligere kommandør i Wagner-gruppen er ked af, at han har kæmpet på russisk side i Ukraine Det siger han i et større interview efter flugten til Norge

Han har hele vejen haft en finger med i spillet om at hjælpe Andrej Medvedev med at flygte til Norge fra den barbariske Wagner-gruppe.

Og nu er Vladimir Osetsjkin landet i lufthavnen Gardermoen i Oslo.

Det skriver Dagbladet.no.

Osetjskin stifter af mediet og menneskerettighedsorganisationen Gulagu.net, og han har løbende lavet interviews med Andrej Medvedev, der har afsløret nye detaljer om Wagner-gruppen.

Ekspert om Wagner-afhopper: - Det er dramatisk

De to har nemlig aftalt at mødes i Norge for at drøfte mulighederne for at udgive en bog, der beskriver Wagner-gruppen.

- Jeg vil udvikle mig yderligere, sammen med Vladimir Osetsjkin. Vi vil gerne udgive en bog. Den foreløbige titel er "Mod Wagner". For Vladimir kæmper også aktivt mod det, der foregår der. Og det vil jeg også gerne være imod, siger Medvedev til TV 2 Norge.

Annonce:

Dramatisk flugt

Det kom frem i januar, at Andrej Medvedev, der tidligere har været et ledende medlem af Wagner-gruppen, var flygtet til Norge.

Han har forklaret, at flugten var meget dramatisk. Han måtte flygte til fods i bidende kulde med grænsevagter i hælene, der affyrede skud mod ham.

Wagner-gruppen reagerer: - Har mishandlet krigsfanger

Efterfølgende har han søgt asyl i Norge, og han er klar til at fortælle om Wagner-gruppens forbrydelser.

Han søgte ind i Wagner-gruppen på grund af en misforståelse, har han sagt.

- Jeg troede bare, at Rusland havde gode intentioner og ville hjælpe folk. At det var Ukraine, der var angriberen. Da jeg kom dertil, indså jeg hurtigt, at jeg havde begået en meget stor fejl, har Medvedev sagt til Aftenposten.

Han har ikke ønsket at udtale sig til den norske presse, inden han møder Vladimir Osetsjkin i lufthavnen i Oslo.

Wagner-afhopper: - De ville slå mig ihjel