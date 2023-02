Anonym donerer over 200 millioner til jordskælvsofre

I takt med et stigende dødstal dukker stadig flere skræmmende optagelser op

Ansatte på den tyrkiske ambassade i USA må have spærret øjnene op, da en person kom ind fra gaden og fortalte, at vedkommende ville donere 30 millioner dollars til ofrene for jordskælvet i Tyrkiet og Syrien.

Ikke desto mindre var det præcis, hvad der skete for nylig.

Det skriver Pakistans premierminister, Shehbaz Sharif, på Twitter:

'Dybt rørt over den anonyme pakistanske statsborger, der gik ind på den tyrkiske ambassade i USA og donerede 30 millioner dollars til jordskælvsofrene i Tyrkiet og Syrien. Det er filantropiske handlinger som denne, der gør det muligt for mennesket at komme videre selv i de mest umulige situationer.'

Beløbet svarer til svimlende 209 millioner danske kroner.

Katastrofal melding efter jordskælv

Det statsejede nyhedsbureau Anadolu Agency i Tyrkiet bekræfter nyheden, skriver tv-stationen CNN.

Annonce:

Over 33.000 mennesker meldes dræbt efter jordskælvet, der blev målt til 7,8 på richterskalaen. Ifølge FN frygtes dødstallet dog at stige til det dobbelte eller mere. Over 80.000 meldes kvæstet.

Millioner frygtes at være blevet hjemløse.

Katastrofal melding efter jordskælv

Byggesjusk mange steder forværrede katastrofe i Tyrkiet