Anonymous hævder at have hacket russiske tv-stationer

Hackergruppen ønsker at vise billeder og videoer af krigen, der ellers er meget begrænset i Rusland

Anonymous påstår, at de har hacket russiske tv-stationer for at vise optagelser af krigen i Ukraine.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC og The Guardian.

Der er tale om de russiske kanaler Russia 24, Channel One, Moscow 24. Derudover påstår gruppen, at de har hacket Netflix Russia.

Anonymous har lagt denne video op på Twitter, der altså skal vise, at gruppen har hacket de russiske stationer.

Hackergruppen har været stærkt utilfreds med Rusland, siden russernes første angreb på Ukraine 24. februar.

Siden da har Anonymous taget skylden for flere cyberangreb rettet mod Rusland, og et af dem medførte til fuldstændig nedlukning af alle russiske websteder.

I skrivende stund har de russiske kanaler ikke meddelt, at de er blevet hacket, men Anonymous er stålsatte i deres melding.