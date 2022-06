Anonymous: Vi har hacket Belarus

I disse dage fortsætter kampene i det østlige Ukraine, hvor specielt byen Sjevjerdonetsk er arena for voldsomme kampe.

Men krigen er også rykket online via cyberangreb.

Den berømte og berygtede hackergruppe Anonymous har flere gange angrebet russiske myndigheder eller medier, og nu har de angiveligt slået til igen.

Denne gang er det gået ud over Ruslands nærmeste allierede, Belarus. Flere af myndighederne i landets hjemmesider er ude af drift, heriblandt indenrigsminsteriets hjemmeside.

'Når I lærer, hvordan I skal behandle jeres borgere, vil I måske se jeres ministerium genåbne, men indtil da vil edderkoppenettet holde jer lukket.' skriver en Twitter-bruger, der hævder at være medlem af Anonymous.

'Vi har ikke glemt jer'

Da Rusland gik ind i Ukraine, erklærede hackergruppen Rusland krig.

Så sent som i går sendte Anonymous en besked til det ukrainske folk, via deres Twitter-profil, der har otte millioner følgere. Her lover gruppen, at der er flere og større angreb på vej.

'Det ukrainske folk, vi har ikke glemt jer. Putin er stadig et 'shithead', og vi er stadig på vej med den største kollektive hackingoperation, Anonymous nogensinde har udført.'

Vladimir Putin og Alexander Lukasjenko besøgte en nyt stor rumfartsbase tilbage i april. Foto: Ritzau Scanpix

Gjort det før

Tidligere har gruppen haft held til at sende information ud via russiske medier. I marts lykkedes det gruppen at sende optagelser direkte fra krigen i Ukraine ud i de russiske stuer, da man hackede store russiske kanaler som Russia 24, Channel One og Moscow 24.

Officielt har der ikke været belarussiske tropper i kamp under krigen, men russiske tropper har brugt Belarus som transitland, og Rusland har udført missilangreb fra Belarus.