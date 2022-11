Ark med blankt papir er blevet symbol på kinesisk protest

Kinesiske demonstranter har taget ark af blankt papir med på gaden for at udtrykke deres vrede under sjældne kinesiske protester.

Forskellige videoer på sociale medier viser, hvordan studerende på universiteter i byerne Beijing og Nanjing holder blanke stykker papir i en stille protest. Også i Shanghai har menneskemængder taget blankt papir med på gaden.

Den strategi bruges blandt andet for at undgå censur og anholdelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det hvide papir repræsenterer alt det, vi gerne vil sige, men ikke kan sige, siger 26-årige Johnny, som har taget del i protesterne.

Demonstranter er gået på gaden i flere forskellige byer mod Kinas nultolerancepolitik i bekæmpelsen af smitte med coronavirus.

Protesterne bredte sig i løbet af søndag til mange byer.

Der hersker fortsat en del usikkerhed om omfanget. Ifølge nyhedsbureauet AP har der i mindst otte byer søndag været problemer med at holde demonstrationer nede. Omkring 300 demonstranter var på gaden i Shanghai lørdag.

Nogle af demonstranterne har opfordret til, at landets leder, Xi Jinping, bør træde af. Den amerikanske avis The New York Times anser det for at være en sjælden og modig handling.

Protesterne begyndte i det vestlige Kina i byen Ürümqi efter en dødsbrand torsdag, som kostede mindst ti mennesker livet.

Her er der spekulationer om, at folk havde svært ved at komme ud, fordi coronarestriktioner forhindrede dem i at forlade deres hjem.

Kina holder som den sidste store økonomi fast i sin nedlukningspolitik, mens resten af verden forsøger af sameksistere med virusset.

Udbredte demonstrationer er et sjældent syn i Kina, hvor præsident Xi Jinping har elimineret alt rum for politisk diversitet og uenighed. Også på sociale medier censureres ytringer.

Metoden med de blanke ark er ikke ny. Også under demonstrationer i Hongkong brugte aktivister den. Demonstranter i Moskva har ligeledes brug blankt papir til at vise utilfredshed i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.