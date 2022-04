Armenien og Aserbajdsjan indleder samtaler om omstridt region

Armenien og Aserbajdsjan er onsdag blevet enige om at indlede fredsforhandlinger om spændingerne mellem de to lande i Nagorno-Karabakh-regionen.

Det oplyser Armeniens premierminister, Nikol Pasjinian, efter et møde med Armeniens præsident, Ilham Alijev, i Bruxelles.

Begge lande grænser op til den omstridte region.

Regeringslederne er også blevet enige om, at der inden slutningen af april skal nedsættes en bilateral kommission til at afgrænse grænsen mellem de to lande.

Konflikten over Nagorno-Karabakh-regionen mellem landene har varet i årtier.

Regionen, der ligger i Aserbajdsjan, men hovedsageligt er bosat af armeniere, løsrev sig med en erklæring i 1991. Løsrivelsen udløste en krig i begyndelsen af 1990'erne.

De seneste stridigheder i regionen begyndte 27. september 2020.

Armenien og Aserbajdsjan indgik i de følgende uger flere våbenhviler, men de blev alle brudt.

Men med Rusland som mægler blev en fuldstændig våbenhvile til sidst aftalt.

Den indebar også, at Rusland i mindst fem år vil levere fredsbevarende styrker i regionen. Også Tyrkiet bidrager til den fredsbevarende indsats.

Aftalen blev fejret som en sejr i Aserbajdsjan, mens den udløste uroligheder i Armenien.

Dengang sagde Nikol Pasjinian, at det var med et tungt hjerte, at han havde sat sin underskrift på aftalen.

Ifølge aftalen beholdt Aserbajdsjan de områder, som landets styrker havde erobret i konflikten. Deriblandt den bjergrige enklaves næststørste by, Shusha.

Ved mødet i Bruxelles onsdag deltog også Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd.