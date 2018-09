Dødstallet stiger til 17 som følge af stormen Florence

Dødstallet efter stormen Florence, der i weekenden ramte det sydøstlige USA, er natten til mandag dansk tid steget til 17.

Blandt de omkomne er en tre måneder gammel baby, der blev dræbt, da et træ landede oven på en campingvogn i delstaten North Carolina.

Det oplyser myndighederne.

En 23-årig mand er druknet i delstaten South Carolina, da en pickuptruck, som han var passager i, kørte i en grøft langs en oversvømmet vej. Det oplyser en retsmediciner i Georgetown County.

Føreren af bilen og en anden passager overlevede ulykken.

Den 23-årige mand blev det fjerde dødsoffer i South Carolina. Tidligere omkom et ægtepar af kulilteforgiftning, da de i et forsøg på at få strøm havde tændt en generator indendørs.

Ramte væltet træ

Et andet sted i delstaten omkom en 30-årig kvinde, da hun mistede kontrollen over sin bil og ramte et væltet træ.

I nabostaten North Carolina er mindst 11 mennesker omkommet på grund af det voldsomme uvejr.

Samtidig siger en indsatsleder i Columbus County i det sydøstlige North Carolina, at omkring 90 mennesker er blevet reddet fra oversvømmede områder.

Foto: AP

Et ældre ægtepar var fanget på loftet i deres hus i byen New Bern i 17 timer, før de blev reddet i sikkerhed. I mellemtiden var huset blevet fyldt med vand.

- Vinden hamrede mod vores hus, og jeg tænkte bare, at hvis taget røg af, så ville det være ude med os, fortalte 71-årige Patricia Dixon efterfølgende.

Mange af de, der er blevet reddet, er dog bilister, der er blevet overrasket over den høje vandstand på vejene, og som derfor skal have hjælp til at komme ud af deres biler, oplyser indsatslederen.

Ingen elektricitet

Floder og andre vandløb er steget betydeligt på grund af voldsomme regnskyl.

Flere steder i de ramte områder er der ingen elektricitet.

For mange af borgerne er der ikke meget håb forude. Det tropiske lavtryk vil nemlig fortsætte med at sende kaskader af vand ned over det nordlige Carolina. Myndighederne frygter derfor, at endnu flere floder vil gå over deres bredder og udløse en stormflod.

Oversvømmelserne i den nordlige del af den amerikanske delstat er allerede så massive, at myndighederne har bedt folk om at undlade at rejse. Mange steder er der ingen transport-midler og kystbyen Wilmington er nu helt afsondret.

CNN rapporterer, at der har været over 900 redningsaktioner som følge af oversvømmelser alene i Carolina. Mange venyter stadig på hjælp.