Her reddes mor og tvillinger: USA-storm fortsætter

Selvom orkanen Florence er nedgraderet til en tropisk storm, spreder uvejret stadig et heftigt spor af ødelæggelse gennem kyststaterne i det østlige USA.

Mandag aften anslog myndighederne i North Carolina og South Carolina, at dødstallet i de to stater nu var oppe på 23.

Hjerteskærende redningsaktion: Her redder han seks hunde fra at drukne

Overalt udspiller sig menneskelige dramaer, når stormen passerer. Ifølge AP er vindhastighederne nede på 50 kilometer i timen, men ventes igen at øges de næste dage, hvor retningen drejer mod nordøst - ledsaget af store regnmængder, skriver nyhedsbureauet AP.



Biler forsøger at slippe væk ad en oversvømmet vej nær Wilmington, North Carolina. Foto: Chuck Burton/AP

I byen Wilmington i North Carolina er 120.000 indbyggere afskåret fra resten af staten.

Helikoptere evakuerer nødstedte, der er fanget i deres hjem, fordi lokale floder går over bredderne.

Det er lykkedes myndighederne at få 23 vognlæs igennem til byen med flaskevand og militære feltrationer.



En lang kø af biler venter på, at en tankstation nær Wilmington får nye forsyninger. Foto: Chuck Burton/AP

Beboere står i kø i timevis udenfor de få åbne forretninger. Et sted så AP indgangen til en butik blive bevogtet af politi. Kun ti kunder ad gangen måtte være indenfor, mens resten ventede ude på gaden.

Mindst en halv million husstande i hele det ramte område er uden strøm. Mange har været uden elektricitet i flere dage.



Nick Monroe håber at få nyt brændstof til sin generator. Foto: Chuck Burton/AP

En af dem, der havde bevæget sig væk fra sit hjem i Wilmington for at skaffe forsyninger, var Nick Monroe.

Han ventede i en næsten en kilometer lang kø ved et speedway-stadion, hvor han håbede at kunne skaffe brændstof til husets generator, der leverer strøm under nedbruddet.

Elektriciteten forsvandt allerede torsdag, men det præcise tidspunkt husker han ikke.

- Alt står meget uklart i min erindring, siger den udmattede mand til AP.

Victor Merlos fandt en forretning og fylder her bilen med varer til nødstedte familiemedlemmer i Wilmington. Foto: Chuck Burton/AP

En anden beboer i Wilmington, Victor Merlos, var glad, da han fandt en åben butik. Han fortæller til AP, at han har 20 familiemedlemmer siddende i sin lejlighed, der stadig har strøm.

For 500 dollars, godt 3000 kroner, købte han brød, æg, sodavand og andre nødvendigheder - herunder øl.

- Nu har jeg alt, hvad jeg skal bruge til min familie.

Brent Lamb og datteren Laci, fire år, reddes med deres hund fra et oversvømmet hus nær Lumberton, North Carolina. Moderen Julie og to tvillinger var bragt i sikkerhed. Foto: Gerry Broome/AP

Julie Lamb steg ud af en af kystvagtens både efter et være blevet evakueret fra sine forældre hus i byen Lumberton sammen med sine 15 måneder gamle tvillinger. Husets gårdsplads var helt oversvømmet, og vandet steg stadig.

En anden båd sejlede til stedet for at redde Julie Lambs mand, en fireårig datter og familiens hund, en lille bokser.

- Vi besluttede at blive hos mor og far. Under orkanen Matthew (i 2016, red.) nåede vandet aldrig frem til dem. Men nu fortsætter det med at stige, siger hun til AP.

Denne pelikan overlevede stormen ved North Carolinas kyst. Men mange andre dyr omkommer i uvejret. Foto: Carlo Allegri/Ritzau Scanpix

Imens advarer miljøgrupper om, at områdets mange industrilandbrug kan forårsage massiv forurening af floder og drikkevand, når dyremøg og kadavere spredes med oversvømmelsen.