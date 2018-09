Fem millioner børn i Yemen risikerer at dø af sult

Mere end fem millioner børn risikerer af dø af sult i det krigshærgede Yemen.

Det advarer Red Barnet om onsdag.

Den manglende adgang til mad, der transporteres via havnen i provinsen Hodeida i det vestlige Yemen, "kan føre til hungersnød på en hidtil uset skala", oplyser Red Barnet i en ny rapport.

Havnen i Hodeida er Yemens største og en livline for millioner af mennesker i landet. 22 millioner mennesker i Yemen har brug for humanitær hjælp. 80 procent af den nødhjælp, der kommer til landet, sejles til Hodeida.

En hvilken som helst form for lukning af havnen "vil sætte hundredtusindvis af børns liv i øjeblikkelig fare og skubbe millioner af mennesker ud i en sultkatastrofe", vurderer Red Barnet.

Ind til juni i år var det de iranskstøttede houthi-oprøreres eneste havn. 19. juni genvandt regeringsvenlige styrker dog kontrollen over havnen.

Næsten 10.000 mennesker er blevet dræbt i konflikten i Yemen siden 2015, viser tal fra FN. 6660 af disse er civile.

Ifølge en rapport fra FN er det luftangreb fra en koalition anført af Saudi-Arabien, der har forårsaget de fleste dokumenterede civile dødsfald.

Rapporten peger på et stort antal angreb mod boligområder, markeder, begravelser, bryllupper og lægefaciliteter.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der nu er administrerende direktør i Red Barnet, siger, at den igangværende krig i Yemen kan koste en hel generation livet.

- Millioner af børn ved ikke, hvornår deres næste måltid er, eller om det overhovedet kommer. Krigen risikerer at koste en hel generation af Yemens børn livet, siger hun.

Den administrerende direktør i Red Barnet tilføjer, at hun har besøgt et hospital i den nordlige del af landet, hvor "spædbørnene var for svage til at græde, fordi deres kroppe var udmattede af sult".